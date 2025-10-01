為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    假冒殯葬業 誘騙投資「生基位」 詐團鎖定失智婦 3年騙走1.6億

    2025/10/01 05:30 記者王冠仁／台北報導
    詐騙集團製作用來行騙的「生基位」文件。（記者王冠仁翻攝）

    罹患失智症的六十七歲張姓婦人，先前曾購買靈骨塔塔位，近來疑因個資外洩且被詐騙集團掌握，詐團假冒殯葬業者，以投資「生基位」等殯葬產品為由，編造各式理由騙錢，甚至還騙她去抵押不動產，四年來共騙走一億六千多萬元，直到近來家屬發現才報警。目前警方已組成專案小組，全力追查幕後詐團。

    曾購買靈骨塔位 個資被掌握

    警方調查，張姓婦人退休多年，跟家人同住台北市信義區，她早期善於投資理財，積累不少財產，過去也曾購買靈骨塔塔位，這些資訊不知為何外洩且被詐騙集團掌握，詐團在二〇二二年時，假冒殯葬業者打電話給她寒暄，還互加手機通訊軟體，每天噓寒問暖取得信任。

    被騙抵押不動產 還借高利貸

    不久後，詐團以投資「生基位」等殯葬產品為誘因，陸續以繳交稅金、手續費等名義，將張的存款騙光。詐團見她失智好欺負，又騙她去借高利貸、處分或出售不動產，還要她去抵押不動產借款八千萬元，四年下來面交、匯款超過三百次，騙走她一億六千多萬元畢生積蓄，直到今年八月才被家人發現。

