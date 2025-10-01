高雄盜採傾倒廢棄物案 涉幕後操盤 前檢察官陳正達羈押

前檢察官陳正達（右）涉高雄盜採傾倒廢棄物案，檢方向法院聲押禁見獲准。。（資料照）

橋頭地檢署偵辦高雄市大樹區統嶺段土地遭傾倒大量事業廢棄物，經追查幕後金主與操縱者，赫然發現前高雄地檢署檢察官陳正達涉案，檢方九月廿九日發動搜索拘提，訊後向法院聲押禁見獲准。

陳嫌曾包庇走私、贓槍案入獄

檢方偵辦高雄市美濃區多處農地及國有地遭不法集團大範圍盜採土石，透過聯繫平台嚴查速辦，擴大查出大樹區統嶺段約二分農地，二度遭違法傾倒廢棄物，檢察官朱美綺九月十一日會同警方及環保單位現場會勘，赫見非法棄置場營建混合土方堆積如山，十八日發動搜索、查扣九台重型曳引砂石車、拘提傳喚十六人到案，將場管員楊平安、砂石車司機蘇祐助、李孟軒依涉犯廢棄物清理法，經法院裁定羈押禁見。

金主警友會站長黃文宏也羈押

檢方抽絲剝繭，發現曾因包庇走私、贓槍案入獄的前檢察官陳正達在幕後操盤、與金主警友會站長黃文宏合謀操控廢棄物非法掩埋，廿九日執行搜索，在黃女友家中查扣現金一四三五萬元，陳、黃被拘提到庭並聲押，昨晚法院裁定羈押禁見。

據了解，前檢察官陳正達與前調查員蔡俊士被控栽槍及包庇走私貨櫃圖利私梟，全案纏訟十二年，二〇一七年最高法院依違反貪污治罪條例「包庇走私罪」等罪，重判陳正達七年半、蔡俊士八年八月定讞，陳於二〇二一年假釋出獄。

