    首頁 > 社會

    悚！餓死女兒 虎媽案發5天前忙滅證

    2025/10/01 05:30 記者許國楨／台中報導
    21歲陳女解剖釐清死因當天，警方帶同查扣證物到場。 （民眾提供）

    21歲陳女解剖釐清死因當天，警方帶同查扣證物到場。 （民眾提供）

    聲稱冷戰 女兒才無回應

    台中市大甲區廿一歲陳姓女子遭詹姓母親長期禁錮、挨餓致死案再傳駭人發展，經查，詹女早在本月廿一日就已發現女兒房內毫無回應，但聲稱兩人處於冷戰未進一步查看，直到廿五日陳父聞到屍臭破門，才驚見女兒已枯瘦亡，顯示虎媽疑在這段期間忙著湮滅女兒留下字條與物品，企圖掩蓋長期虐待事實，令人髮指。

    湮滅女兒的字條與物品

    據了解，陳女早在二〇二二年被迫高中休學，隨即被母親關進一樓孝親房長達三年，該房雖僅五坪大，卻有獨立衛浴，但窗戶全被封死，形同囚房，母親嚴格規定每日作息按表操課，不達標就會遭打罵甚至剝奪食物，一旦犯錯則被關進廁所還要寫悔過書，長期下來一天一餐甚至空腹度日。

    21歲女兒 瘦到剩30公斤

    更令人鼻酸的是，雖然環境宛如牢籠，陳女卻始終不敢反抗，甚至拒絕就學期間同學建議報警或通報社會局，只因擔心會換來更嚴厲懲罰，而房門未加裝其他鎖具，僅有一個簡易喇叭鎖，卻讓陳女嚇得不敢走出房門，顯示虎媽苛刻及不人道高壓威逼，以飢餓與孤立滿足控制慾極端行為，導致身高一百五十公分的她，身亡時瘦到僅約三十公斤。

    至於陳父雖同住一屋，卻因長期受妻子強勢壓制不敢干涉，直到廿五日案發當天，他注意到妻子戴著手套整理女兒物品，又聞到刺鼻臭味，心生警覺，衝進房內才發現女兒已經死亡多日，當下詹女還試圖阻攔報案，甚至阻止聯繫葬儀社處理，陳父最後才衝出家門報警。

    也就是說，從廿一日虎媽詹女稱給女兒送飯時，發現女兒沒有回應已知憾事，她沒有進一步查看便離開，直到廿五日這段期間，詹女除冷血算計還疑似刻意滅證，銷毀女兒留下悔過書或是宣洩不滿情緒或心情字條，以抹去過往施虐痕跡，目前該案已依涉犯拘禁致死罪嫌將詹女羈押禁見，陳父則因涉嫌妨害自由，被列為被告以十萬元交保。

