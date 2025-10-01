為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    高雄快速發展 營建廢棄物無處去

    2025/10/01 05:30 記者洪臣宏／高雄報導
    檢察官會同警方和環保單位現場會勘。（記者蔡清華翻攝）

    檢察官會同警方和環保單位現場會勘。（記者蔡清華翻攝）

    高雄市美濃、大樹區接連爆發盜採砂石，或回填營建廢物案，國土遭嚴重破壞，有土資業者透露，高雄市近年快速發展、大興土木，大量營建廢棄物無處可去，因而有人鎖定偏僻的農牧用地開挖土方、回填，從中牟取不法暴利。

    助長濫倒破壞國土牟暴利

    美濃區成功段、新吉洋段爆發約六公頃農地遭盜採砂石，深度達二十米，約有三至五層樓高，被戲稱「美濃大峽谷」，檢警大陣仗偵辦，法院已收押多名涉案人士，並查扣怪手等犯案機具，初估不法所得約三億元。

    無獨有偶，大樹區統嶺段今年六月間也遭檢舉回填廢棄物，如今又驚爆前檢察官及當地警友站站長涉案。

    據了解，統嶺段回填廢棄物案為二〇一九年舊案，相關涉案人遭起訴及罰款，廢棄物亦已經清除並回填土方，未料同塊土地今年再度遭蹂躪，該案涉及至少四名地主。

    當地人士指出，大樹區多為丘陵地，因為多數地主後代不願繼續耕種，因而有外地人進來低價收購，有許多農牧地目前都沒有耕種或是閒置，容易成為犯罪溫床，「公權力應該加強無人機定期空拍，防止違法事件屢屢上演」。

    一名土資業者說，任何拆除及新建工程都會產出營建混合物（營建廢棄物），須經過專業處理場篩分各個品項，送至再利用處理廠及焚化爐，唯獨混凝土塊及磚塊難尋可收納地點，雖破碎後可依比例參配至低強度水泥、造景磚、步道磚等建築材料上，或是回填工業用地，但容納數量有限，因而四處亂竄衍生破壞國土等亂象，政府除了強力圍堵取締外，也應該思考營建混合物去化問題。

