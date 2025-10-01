檢察官包庇走私轉律師 引發修法廢照

前檢察官陳正達（右）涉入高雄盜採砂石案，遭檢方聲押。（資料照）

前高雄地檢署檢察官陳正達（見圖，資料照）曾因包庇走私、贓槍案，遭法院重判七年六月徒刑定讞，堪稱檢察官包庇走私第一人，後遭公務員懲戒委員會撤職，轉任律師，當時引發社會譁然，二〇一九年律師法修正通過，二〇二一年陳正達律師證書遭廢止。

二〇〇二年間，時任調查局海調站的調查員蔡俊士，因偵辦「海國食品貿易行」負責人趙崇傑走私貨櫃案，獲悉趙等人曾自菲律賓走私槍械嫁禍他人詐領檢舉獎金，竟與時任雄檢檢察官陳正達共謀，吸收趙等人走私槍械、香菇和洋菸，並由陳正達發函海關，佯稱辦案需要而放行貨櫃，以便逮捕來領貨櫃的歹徒。

請繼續往下閱讀...

總計至二〇〇四年間，陳、蔡兩人共違法放行三十二只貨櫃，其中，二只貨櫃被海關抽驗發現夾藏走私香菇，另二只貨櫃則夾藏槍械，後因走私槍枝數量短少引發集團內訌，私菸貨主許福泰於二〇三年五月間被捕後懷疑遭人陷害，一度在市警局拘留所自殺未遂，檢方才重啟調查，將陳、蔡兩人起訴。

陳正達、蔡俊士兩人被控栽槍及包庇走私貨櫃圖利私梟案，案件纏訟達十二年，二〇一七年最高法院維持高雄高分院更四審見解，仍認定陳、蔡兩人惡性重大，依犯貪污治罪條例「包庇走私罪」等罪，重判陳正達七年六月徒刑、蔡俊士八年八月徒刑定讞，陳於二〇二一年五月假釋出獄。

陳正達是檢察官卻包庇走私的第一人，判刑後遭公務員懲戒委員會撤職，後來轉任律師，由於陳是在擔任檢察官時期犯案，而非任職律師時期，無法取消其律師資格，當時引發社會譁然、議論，律師公會全國聯合會為避免類似毒瘤再毒害司法，推動修改律師法。

律師法於二〇一九年修正通過，只要曾被判刑一年以上徒刑確定，足以侵害律師信譽，應於二〇二一年十二月十三日以前廢止其證書，律師資格審查會討論後，共廢止包括陳正達在內共二十四名涉貪前司法官的律師證書。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法