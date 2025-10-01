8年前檢察官遭拔 陳正達入獄前就在蹭砂石

高雄市大樹區統嶺段掩埋場廢棄物土石堆積如山。（記者蔡清華翻攝）

假釋後改包濫倒廢棄物

橋頭地檢署偵辦高雄市大樹區統嶺段遭違法傾倒廢棄物，幕後金主與操縱者竟是前高雄地檢署檢察官陳正達，知情人士說，陳正達早在二〇一七入獄前就已在地方「蹭砂石」，二〇二一年假釋出獄時，正逢高雄多項重大工程起步、建築廢棄物無處可去，非法掩埋利潤水漲船高，陳正達與警友會站長黃文宏一拍即合，發現廢棄物非法掩埋有暴利可圖，逐步包攬南部清除事業廢棄物的地下管道。

聯手警友會站長黃文宏

陳正達從打擊犯罪的檢察官轉任律師，精熟法律灰色地帶的他，還善於廣布黑白人脈，黃文宏則打著警友會名號與其女友熟通地方與政商生態，身上隨時可拿出上千萬元現金，負責找地、找人頭、租地，還有辦法與清除業者接頭，一旦找到適合的掩埋地點，砸錢取地從不手軟。

隨時準備現金千萬獵地

被查獲的高雄市大樹區統嶺段掩埋場，二〇二〇年就曾遭非法傾倒廢棄物，當時是以工業污泥為主，涉案人被高雄市環保局查獲開罰並移送法辦，直到二〇二四年判決定罪，業主一口氣繳清一〇二〇萬元犯罪所得，並將廢棄物全數清理完畢，神通廣大的陳正達集團竟悄悄接手、重啟爐灶。

地主甫繳清罰款就接手

陳正達等人將僅〇．二公頃的山坡地，堆棄上萬立方公尺的營建廢土方，其中夾雜建築物破碎水泥塊、磚塊，還有鋼筋、塑膠水管等廢棄物。橋頭地檢署檢察官朱美綺偵查發現，最初到案的蘇姓、李姓業者只是司機，掛名的楊姓負責人也只是看管場地人，其幕後必另有高人，經朔源追查相關金流、以及過濾比對通聯，赫然驚見前檢察官涉入其中，並將其一網打盡。

