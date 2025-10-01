礁溪鄉代張景程 應召站門神

無黨籍礁溪鄉民代表張景程充當此案應召站「門神」被收押。（取自礁溪鄉公所網頁）

宜蘭縣越南裔女子陳美菁為首的一條龍人口販運應召集團，涉嫌非法仲介越南女子來台性交易，警方攻堅搜索救出受害人，偵辦過程還查出無黨籍礁溪鄉民代表張景程充當此案應召站「門神」的案外案。

宜蘭檢警專案小組追查發現有一條龍人口販運應召集團幕後操控，查獲陳美菁等十二名集團成員涉案。後來又查出張景程受邀擔任應召站「門神」，業者想利用他的地方人脈打點，應付警方臨檢。

業者允公關股 按月分紅

據了解，應召業者允諾給予「公關股」請託張景程協助應召站營運，並按月分紅，有給付八萬元報酬，張僅認收下不到七萬元對價，檢方不排除有其他人涉案包庇，九月十八日向法官聲押獲准，列入後續偵辦對象。

宜蘭縣警局指出，今年六月五日，檢察官率領專案小組到礁溪鄉二家溫泉旅館攻堅搜索，救出求救信中遭拘禁的受害人及從事性交易的其他十名越南女子，旅館負責人及工作人員一併拘提送辦。

十一名越南女子多半是逾期居留或逃逸失聯移工，不乏遭到誘騙被迫從事性交易，涉案嫌犯由檢察官偵查起訴；同時針對受害人給予安置保護，逾期居留或逃逸失聯移工，則移請移民署宜蘭專勤隊收容處置。

