跨國人肉販運一條龍 生理期強逼賣淫

警方攻堅搜索救出11名越南女子，帶回安置。（警方提供）

宜蘭地檢署偵破一條龍人口販運應召集團，主嫌陳美菁承租礁溪鄉溫泉飯店，夥同男友游永昱勾結人力仲介、尋求人頭雇主，誘騙越南籍女子來台，入境後扣留護照、通報失聯，強迫她們從事性交易，即便生理期仍強迫上工，至少十一人受害，全案偵結依涉犯人口販運防制條例等罪起訴陳女等十二名嫌犯，陳女與游男被求處九年以上徒刑。

檢收案馬上帶隊救人

此案起因於一名越南籍受害女子，在宜蘭礁溪被拘禁，透過臉書私訊，向一起來台的越南同鄉求救，附上從囚禁處拍攝的隔窗照片；宜蘭地檢署檢察官郭庭瑜六月獲報研判情況危急，收案二日便立即聲請搜索票帶隊執行；陳美菁等人見檢警到場，將應召女子藏匿在建物頂樓，並逃竄至鄰棟建物頂樓躲避查緝，檢警最終查獲四名集團成員及十一名越南籍女子，扣得監視器、帳冊等證物。

越南裔女子專騙同鄉

檢方指出，陳美菁是嫁到台灣後取得身分證的越南裔女子，今年一月承租礁溪鄉某間飯店，經營以越南籍女子為主的應召集團，使用越南人慣用通訊軟體ZALO，向同鄉佯稱可代為安排「自由工作」，不用受台灣政府管理限制，且收入豐厚，相關費用由她代墊，誘騙越南籍女子來台。

11名越南女重見天日

另，陳女夥同男友游永昱勾結越南及我國籍人力仲介，尋求人頭雇主，以偽造文書申請合法工作名義，安排越南籍女子入境，陳女等人再用人頭雇主代理人身分接機，碰面後扣留護照，強迫償付高額代辦費用、通報失聯控制行動，迫使受害人在她的應召站或其他旅館從事性交易；根據查扣帳冊，每月營業額約一六九萬元，經營五個月不法獲利逾八百萬元。

2主嫌求刑9年以上

檢察官認為，陳女為首的十二名集團成員，涉犯人口販運防制條例等罪起訴，對她及男友分別求處九年以上有期徒刑，另向宜蘭地院聲請扣押游男、張姓共犯名下各二筆位在桃園精華地段房地獲准，以利日後執行沒收或替代追徵價額。

檢方偵辦此案時，依照派遣應召紀錄，在礁溪破獲另一起由李姓男子主持、年收二千萬元的應召站，並向法院聲請沒收鉅額不法所得。

警方撬開旅館門房入內搜索。（圖由警方提供）

礁溪鄉溫泉旅館傳出越南女子被拘禁賣淫，警方攻堅搜索救出11人。（警方提供）

