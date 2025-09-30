移民署南投專勤隊長 登山好手／獨攀八仙山 心因性休克猝死

移民署南投專勤隊隊長邱國志，去年11月間即在臉書分享單攻玉山群峰經驗，強調登山不強攻、安全第一。（取自臉書）

妻錯愕：夫生前無疾病

移民署南投專勤隊長邱國志二十八日到台中市和平區獨自攀登「谷關七雄」之首的八仙山，不料，在八仙山步道約三Ｋ附近突昏迷，沒有呼吸心跳，山友發現向警方報案，台中市消防局趕往山上救援，惜邱已明顯死亡，享年五十四歲；家屬表示，邱生前並無疾病，警方昨報請檢察官相驗，死因為心因性休克。

愛山敬山 常PO文分享攻略

邱國志畢業於中央警察大學外事系六十期，熱愛爬山，也曾參加過馬拉松比賽，就讀警大時就是登山社副社長，除了經常攀爬八仙山、波津加等谷關七雄外，也爬過許多百岳等大山、甚至帶團爬山，並在臉書貼文分享爬山攻略。邱國志猝逝消息傳出，熟識友人均感到震驚與難過，表示登山經驗豐富且知進退的人怎會發生這種事？令人不勝唏噓。

山友發現倒臥步道 救不及

和平警分局表示，二十八日下午三點廿三分接獲民眾報案，稱台中市和平區松鶴部落往八仙山步道約三Ｋ左右，有男子躺臥在地，似無心跳，員警立即通報谷關消防分隊趕赴現場救護。

搜救人員於當天下午六點五十六分到達事故地點，男子已無生命跡象，遺體運送至至松鶴部落的延年露營區，經警方聯繫家屬到場指認，確定死者為邱國志。據邱妻表示，邱國志生前並無疾病，不知為何會突然昏迷死亡。

登山界人士表示，八仙山是谷關七雄中難度最高的「老大」，步道全長約六公里，高低落差達一三三七公尺，爬升幅度相當大，體力要求高，來回約需六至八小時，對一般大眾而言很具挑戰性。

登山專家江秀真則指出，八仙山是中級山，中級山的海拔高度最容易被輕忽，事實上中級山霧林帶森林茂密、動植物多，路徑亂且易濕滑，建議中高齡者登山最好結伴，以免身體不適或滑倒受傷時無人發現。

移民署南投縣專勤隊隊長邱國志獨攀八仙山猝逝，檢方相驗結果為心因性休克。（取自臉書）

