醫：產後母體需修復 更是夫妻關係重調契機

人妻小含說與王姓男子結婚有了愛的結晶，不料生產時會陰部四度裂傷，產後丈夫竟嫌棄她身體受損、在婚內出軌，導致兩人婚姻破裂。

傷口復原兩個月後可性生活

人妻小含因自然產過程發生會陰四度裂傷，控訴丈夫竟嫌棄她「產後身體受損」，還婚內出軌引發議論。對此，新樓醫院婦產科主任黃瑞琮表示，自然產過程會陰撕裂屬常見現象，多數產婦在傷口復原兩個月後可恢復正常性生活，夫妻應透過理解、體諒，共同面對、調適此問題。

黃瑞琮指生產時會陰裂傷程度，依胎兒大小、產程長短、產婦體質及接生時保護措施而有所差異。依國際標準，會陰裂傷分為四級：第一、二級傷及陰道黏膜及軟組織，經縫合後通常一至兩週可癒合；第三、四級則涉及肛門括約肌甚至直腸黏膜，需較長時間修復。

但無論何種程度，只要接受妥善縫合與護理，均能良好癒合，大多數產婦於產後兩個月左右即可恢復正常性生活。

黃瑞琮強調，許多時候並非單純生理問題，而是心理因素及夫妻溝通不足所致。丈夫若將伴侶身體變化視為「瑕疵」，反映的是對婚姻承諾與支持不足，而非醫療問題。

夫妻應共同面對、調適

黃瑞琮呼籲，產後不僅是母體修復，更是夫妻關係重整的契機，透過理解、體諒與共同面對，夫妻能在家庭新生命到來的挑戰中、維繫親密與愉悅的性生活，而不是讓誤解與偏見成為婚姻感情的破口。

