    首頁 > 社會

    人妻控夫嫌她產後身體受損 還出軌

    2025/09/30 05:30 記者王俊忠／台南報導
    人妻小含說與王姓男子結婚有了愛的結晶，不料生產時會陰部四度裂傷，產後丈夫竟嫌棄她身體受損、在婚內出軌，導致兩人婚姻破裂。（圖為夫妻牽手示意圖，與本案人物無關，記者王俊忠攝）

    結婚不到兩年就被逼離婚 向夫及小三求償 舉證不足敗訴

    女子小含與王姓男子婚後有愛的結晶，但在生產時，小含會陰部四度裂傷，她控訴丈夫嫌棄她產後身體受損、婚內外遇劉姓小三，還被迫簽下離婚協議書，為此提告向丈夫與小三求償百萬元。不過，小含舉證不足，台南地院法官判她敗訴。

    小含（化名）主張，與王姓男子於二〇二三年七月底結婚，育有一名孩子，懷孕生產時下體會陰部四度裂傷，丈夫竟嫌棄她產後身體受損、在婚姻關係期內搞外遇，二〇二五年二月得知丈夫與一名劉姓女子有擁抱與親吻等不當交往行為，侵害她的配偶權。小含精神蒙受極大痛苦，在身心俱疲下、帶孩子暫回娘家休養，不料丈夫卻反誣她惡意離家，逼她在二〇二五年三月簽下離婚協議書，為此提告要向丈夫與劉女求償一百萬元慰撫金。

    王男辯說，二〇二二年間上酒店時結識劉女，與劉女的合照是在他與妻子小含結婚之前拍攝的，他的IG限時動態截圖，男生是他、女生是劉女沒錯，但截圖內容無法證明兩人有不當交往。劉女則說，不知道王男是人夫身分，與王男的合照無法證明是在王與小含的婚姻存續期間拍的。

    夫堅稱擁吻照是婚前拍的

    一審法官調查表示，小含所提王男的IG限動截圖，固然是王男與劉女的合照，但照片內容未見有逾越一般的社交行為，無法證明兩人有不正當交往情事。

    小含提出另一張劉女IG上的截圖照片，佐證王男與劉女有擁抱與親吻的不當行為。法官認為，此截圖日期雖是在小含與王男的婚姻關係存續期間內，但因無其他資料佐證，難以排除王男所說這照片是在他結婚前拍攝的可能性，所以無法認定王男與劉女在王男婚姻期間內有不正當交往行為，只能駁回小含對王、劉兩名被告的求償；此案還可上訴。

