登機後抽一口電子煙 「干擾飛航」判罰3萬

基隆地院近日審結，認定楊男觸犯非法使用干擾飛航之器材罪，判罰3萬元，得易服勞役30日。（記者吳昇儒攝）

基隆一名楊姓男子今年五月二十八日前往松山機場，準備搭機前往金門，卻在飛機機艙關閉後，開始吸食電子煙。空服員發現當場制止，並通報警方，將楊男移送送辦，基隆地院近日審結，認定楊男觸犯非法使用干擾飛航之器材罪，判罰三萬元，得易服勞役三十日。

松山飛抵金門 被移送法辦

判決書中指出，楊男於案發當時從台北松山機場要搭機到金門尚義機場，卻在機艙艙門關閉時，在座位上抽起電子煙。空服人員看見立刻制止，並通報座艙長。待飛機抵達金門後，由警方將他帶回調查後送辦。

法官認為，飛機關閉艙門後，機組人員隨即宣布，不得在機艙內使用干擾飛航及通訊器材；但楊男不聽勸告，違規在航空器機艙內座位使用電子煙，無視其他乘客權益，對飛航安全造成危害。考量楊男坦承犯行，且經制止後即停止使用電子煙，情節非重，且家庭經濟狀況等情狀，依非法使用干擾飛航器材罪，判罰三萬元，得易服勞役，全案仍可上訴。

依民航局於二〇一五年六月份公告且施行的「干擾飛航或通訊器材之種類及其使用限制規定」中指出，飛航全程限制使用具無線電發射或收發功能的個人電子用品，經機長同意者，不在此限。

此外，起飛與降落階段（飛行高度一萬呎以下）及國內線定期航班，限制使用非具無線電發射或收發功能的個人電子用品，除非機長許可，當中包含個人醫療器材、心律調節器、助聽器等。而規定中更特別標註，為避免煙霧影響其他乘客及緊急逃生，「電子煙」全程禁止使用。

