菜鳥警回神才知已轟6槍／橫山南坪古道揮刀男 身中多槍不治

新竹地檢署相驗完南坪古道李姓男子遭警槍傷送醫不治案，表示還需另外擇日解剖釐清真正死因。（圖為現場封鎖資料照）

新竹縣橫山鄉內灣南坪古道週日（廿八日）中午發生李姓男子持刀械威脅路人，經員警到場勸阻不聽，還疑似進一步威脅員警安全，而遭警開槍制伏打中腿部後送醫事件（見圖，資料照），李男當晚傷重不治，昨天新竹地檢署檢察官王遠志北上桃園市立殯儀館會同家屬相驗遺體，將擇日解剖確認死因，並朝業務過失致死罪嫌方向偵辦全案，釐清員警開槍有無過當等問題。

檢朝業務過失致死罪偵辦

檢方表示，昨天相驗李男遺體之前，檢察官王遠志已勘驗相關影像檔案並保全證據，並在相驗後初步訊問相關人員，以掌握事發經過。至於李男到底身中幾槍？實際遭到槍傷的部位？致命傷勢及其真正致命原因等等，檢方則都表示，還待透過解剖和進一步的相關事證蒐集查明後，才能了解。

請繼續往下閱讀...

擇日解剖 釐清開槍有無過當

檢警初步調查發現，李男家住新北，過去曾有縱火、殺人未遂前科，性情較為暴烈，跟家人大多不睦，只有姊姊因心疼不捨，而與他較有互動。但他何時「住」進事發古道上的某座涼亭，地方上並無人知悉，只知這起事件發生前，地方派出所等並無接獲有關李男滋事的相關報案紀錄，所以事發時李男何以會持刀械、榔頭揮舞禁止山友經過，一時之間也無法得知。

檢警說，開槍員警實習期滿實任警察才約一年。因李男不聽嚇阻，持續持刀械、榔頭等進逼，在緊張與害怕李男真的傷人之下，才會連續邊嚇阻李男，邊朝李男腿部開槍，等回神後，才知已開了六槍，至於實際中幾槍，還待解剖釐清。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法