歇業老牌餐廳成毒趴場所 警逮8人

廿四歲魏姓男子平時混跡台北市南機場夜市，日前他發現附近有家老牌餐廳歇業後，舊址閒置，他以每月六萬元將其租下，並將該處改造成招待所，經常找狐群狗黨到該處開毒趴、徹夜狂歡。警方近來接獲檢舉，發現該處喧鬧吵雜，不時飄散菸毒臭味，警方蒐證完備後登門逮人，一舉逮捕魏等八人，其中三人是竹聯幫分子。警方並在現場查扣毒品、刀棍以及廿九具土製爆裂物。

警方調查，台北市中華路上一家曾經營業超過卅七年的老字號餐廳，前年歇業後閒置至今。魏姓男子今年初發現該處後，認為附近有南機場夜市，晚上人車出入頻繁可以當作掩護，因此以每月六萬元租金租下。

魏事後還找人前來裝修，裝設卡拉OK等設備，將該處打造成私人招待所；招待所完工後，他就經常找來狐群狗黨在該處開趴、歡唱。不過，這些狐群狗黨經常違規停車、出入喧嘩，引來附近住戶檢舉，警方因此盯上，展開追查。

案經警方跟監蒐證，發現出入該處的人大多有毒品前科，再加上該處經常飄散出菸毒臭味，警方因此確信該處就是魏的毒趴場所。

警方在本月廿四日清晨登門查緝，一舉逮捕魏等八人，其中有三人未成年，還有三人是竹聯幫分子。這八人施用毒品、徹夜狂歡，連警方上門時都不知道，全部都在呼呼大睡；有些人清醒後，因為毒品效力仍未退去，甚至以為自己眼前的警察是「幻覺」。

警方在現場查扣K他命六十五公克、土製爆裂物廿九具、吸毒工具、刀、棍、斧等物品。警方待魏等八人清醒後，進一步追問爆裂物、毒品等違禁品是誰所有，沒想到他們互相推諉、一概不認，都推說只是來休息、睡覺。

警方最後將魏等八人依毒品、槍砲等罪嫌送辦，同時進一步深入追查毒品與爆裂物來源，以及他們是否有涉及其他不法。

