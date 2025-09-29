內灣南坪古道男持刀亂揮 警開槍制伏

內灣南坪古道昨發生6旬李姓男子激動地持刀械及榔頭揮舞作勢攻擊，遭警開槍中彈送醫搶救已無生命危險。現場拉起封鎖線。（警方提供）

著名的新竹縣橫山鄉內灣風景區，昨午有一名約六十三歲李姓男子手持刀械和榔頭，情緒激動地在南坪古道上揮舞，讓目擊民眾嚇壞，兩名橫山警分局員警喝令他放下刀械，但李男不聽勸，反而逼近黃姓警員並作勢攻擊，黃員眼見就一步之差，情急下朝李男腿部連開六槍，李男中五槍倒地後，被緊急送北榮新竹分院搶救，目前生命跡象穩定，後續調查釐清後將報請新竹地檢署指揮偵辦。

新竹縣橫山警分局長陳孟君表示，昨日上午十一點左右接獲民眾報案，稱有一名男子於南坪古道持刀械及榔頭揮舞作勢攻擊，企圖阻止車輛上山。內灣派出所楊姓副所長偕同黃姓員警立即趕往現場了解狀況，多次喝令這名李男放下手中武器，不料李男情緒激動，不服從員警指示，並揮舞手中武器企圖攻擊員警。



陳孟君指出，李男步步逼近黃姓警員，距離僅約一步之差，黃員為避免危害擴大，立即依警械使用條例，朝李男腿部開槍將其制伏。李男中槍倒地後，員警立即協助送往醫院救治，目前生命跡象穩定。現場也拉起封鎖線（見下圖，警方提供）。

橫山警分局表示，李男戶籍為新北市，有多項刑案紀錄，附近民眾稱李男疑似精神狀況不穩定。警方已嘗試聯絡李男家屬，全案將持續調查釐清。

內灣風景區的南坪古道，現已是鋪設柏油路面的產業道路，可供人車通行。南坪古道可串連馬胎古道，每年四到六月是賞螢的天堂。

