為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    內灣南坪古道男持刀亂揮 警開槍制伏

    2025/09/29 05:30 記者廖雪茹／新竹報導
    內灣南坪古道昨發生6旬李姓男子激動地持刀械及榔頭揮舞作勢攻擊，遭警開槍中彈送醫搶救已無生命危險。現場拉起封鎖線。（警方提供）

    內灣南坪古道昨發生6旬李姓男子激動地持刀械及榔頭揮舞作勢攻擊，遭警開槍中彈送醫搶救已無生命危險。現場拉起封鎖線。（警方提供）

    著名的新竹縣橫山鄉內灣風景區，昨午有一名約六十三歲李姓男子手持刀械和榔頭，情緒激動地在南坪古道上揮舞，讓目擊民眾嚇壞，兩名橫山警分局員警喝令他放下刀械，但李男不聽勸，反而逼近黃姓警員並作勢攻擊，黃員眼見就一步之差，情急下朝李男腿部連開六槍，李男中五槍倒地後，被緊急送北榮新竹分院搶救，目前生命跡象穩定，後續調查釐清後將報請新竹地檢署指揮偵辦。

    新竹縣橫山警分局長陳孟君表示，昨日上午十一點左右接獲民眾報案，稱有一名男子於南坪古道持刀械及榔頭揮舞作勢攻擊，企圖阻止車輛上山。內灣派出所楊姓副所長偕同黃姓員警立即趕往現場了解狀況，多次喝令這名李男放下手中武器，不料李男情緒激動，不服從員警指示，並揮舞手中武器企圖攻擊員警。

    陳孟君指出，李男步步逼近黃姓警員，距離僅約一步之差，黃員為避免危害擴大，立即依警械使用條例，朝李男腿部開槍將其制伏。李男中槍倒地後，員警立即協助送往醫院救治，目前生命跡象穩定。現場也拉起封鎖線（見下圖，警方提供）。

    橫山警分局表示，李男戶籍為新北市，有多項刑案紀錄，附近民眾稱李男疑似精神狀況不穩定。警方已嘗試聯絡李男家屬，全案將持續調查釐清。

    內灣風景區的南坪古道，現已是鋪設柏油路面的產業道路，可供人車通行。南坪古道可串連馬胎古道，每年四到六月是賞螢的天堂。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播