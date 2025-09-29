師大登山社遇虎頭蜂攻擊 螫傷2生

師大登山社在嘉義縣阿里山鄉豐山風景區千人洞步道遭虎頭蜂襲擊。（竹崎警分局提供）

阿里山千人洞露營遇襲 竹崎警方籲山友暫時勿前往

入秋時節，台灣師範大學登山社社員一行八人，前天前往嘉義縣阿里山鄉豐山風景區千人洞露營，途中遭到成群虎頭蜂圍攻，有兩人遭螫傷緊急求援，警、消等單位聯合救援小組趕往救護，經初步治療後，將傷者送下山就醫已無大礙，同行成員也全都安全撤離。捕蜂專家表示，大阿里山最近值蜂類繁殖期間，也是攻擊性最強季節，民眾登山時要特別小心。

正值蜂類繁殖期 登山須小心

這支登山隊由三男、五女組成，利用教師節連假到豐山風景區千人洞露營，前天中午於登山途中遭遇虎頭蜂攻擊，走在隊伍後方的兩名男學生遭螫傷，其中一人身體被螫七處，同行的人請求警、消協助。

竹崎警分局太和來吉聯合所獲報後，派遣來吉所警員張仕平，會同奮起湖消防分隊三名隊員及山地警義消三名，加上嘉義林業分署工作站人員一名，共八人組成聯合救援小組，於行豐吊橋登山口集合出發前往救援。

前天下午二時許，聯合救援小組接觸到兩名傷者，經初步給予治療，緩解身體不適狀況後，兩名傷者表示可自行行走，經協助下山，於下午三時四十分護送這支登山隊全員抵達至行豐吊橋登山口，兩名傷者再由救護車後送至嘉基醫院治療。

竹崎分局長吳誌權表示，近來已發生多起遊客於千人洞步道遭虎頭蜂螫傷事件，呼籲山友暫時避免前往千人洞營地登山露營，以免發生危險。

嘉縣救援協會接受縣府委託負責轄區捕蜂捉蛇工作，協會理事長徐紹唐說，今年受到七月丹娜絲颱風強風侵襲影響，平地虎頭蜂通報事件較往年明顯減少，但大阿里山地區災害相對輕微，最近值蜂類繁殖期間，也是攻擊性最強季節，民眾登山時要特別小心。

遇虎頭蜂 彎身通過勿驅趕

徐紹唐強調，虎頭蜂的巡邏蜂警戒範圍可達蜂巢一至三公里外，如果遇到零星的巡邏蜂時，務必要彎低身體快速通過，千萬不能有下意識的驅趕之舉，若巡邏蜂受到驚嚇就會分泌費洛蒙招引成群虎頭蜂攻擊，恐發生嚴重蜂螫事件。

台師大登山社千人洞遇虎頭蜂大軍攻擊，警消等單位聯合救援下山護送至登山口。（竹崎警分局提供）

