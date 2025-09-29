銀髮族防詐 可設轉帳及提領上限

警方提醒，電話或視訊 做筆錄一定是詐騙。 （記者姚岳宏翻攝

獨居台中豪宅的李姓老翁遭詐四七〇〇萬案為假檢警詐騙的典型案例，也凸顯出高齡者與資產擁有者容易成為詐騙目標，據統計，今年上半年因假冒公務機構遭詐，且財損高達千萬元以上案件，計有一一三件，被害人多為五十歲以上者，其中，雙北及台中發生比例占多數，警方提醒，接到陌生來電，一定要提高警覺、確認對方身分、冷靜應對，切記只要講到錢可能就是詐騙。

刑事警察局表示，此類假冒公務機關詐騙手法，通常會先假稱被害人的個人資料或證件遭冒用，利用受害人恐慌心理，假冒戶政事務所、警察局、地檢署等機關人員，以視訊、電話筆錄等方式施壓，要求提供財產證明或交付財物。

警政署分析高齡者易受詐騙原因，其隨著年紀增長，思考反應速度會逐漸變慢，甚至認知功能會出現障礙，包括人、事、時、地、物容易混淆，失去正確判斷能力，加上少關注社會時事新聞，缺乏對詐騙現況、手法、話術的瞭解；而子女們又無法時刻陪在身邊，少了家庭成員支持與諮詢求助對象，成為詐騙集團眼中肥羊。

警政署目前做法是，由各縣市警局規劃，運用轄內社區照顧關懷據點、老人福利機構、日照中心、長青學苑、樂齡中心等機構，利用年長者的醫療及社福長照機構體系，交流傳遞防詐資訊，甚至以桌遊體驗為主軸，透過遊戲情節設計，使銀髮族牢記身旁親友遭詐騙時可能出現的行為與勸阻技巧。

警方也邀請年長者較熟悉的知名藝人，拍攝長者易遭詐類型的短影音，即使高齡長者不出門，也能透過親友家人轉傳影片汲取反詐騙資訊。

警政署說，長者或其家人也可至銀行設定轉帳及提領上限，降低誤遭詐騙時的損失額度；另設定電話拒接，協助高齡長者下載可拒接來路不明電話的手機App；家屬也可到銀行、地政事務所等，設定自己為緊急聯絡人，供臨櫃人員於察覺疑似詐騙跡象時，可主動聯繫避免被騙與損失產生。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

