假檢警「破例電話做筆錄」 詐豪宅獨居翁4700萬

警方提醒，電話或視訊 做筆錄一定是詐騙。 （記者姚岳宏翻攝）

騙光現金 再哄押房產貸千萬

假檢警詐騙又有變招，詐團為取信被害人，佯裝檢警對詐騙對象進行「反詐騙宣導」，稱「如果有人要你視訊或電話做筆錄，就一定是詐騙」；中部一名行動不便的八旬老翁信以為真，甚至感謝對方「破例」替他電話製作筆錄，被騙走現金加房屋貸款共計四七〇〇餘萬元，直到遠在美國的家人獲悉此事，才知遇詐。

刑事局︰電話或視訊筆錄一定是詐騙

刑事警察局呼籲，接獲可疑來電自稱檢警、法官、偵查員等，切勿輕信電話中所說「監管帳戶」、「偵查中須交財產證明及代管不動產」等說法，且電話或視訊做筆錄就一定是詐騙，沒有例外或是開後門，務必掛斷電話後撥打一六五或當地警分局查證。

警方表示，八十歲李姓老翁獨自住在台中一處豪宅，今年五月遭遇假冒公務機關詐騙，詐團自稱是屏東縣潮州分局張姓警員，以老翁在台灣銀行潮州分行的戶頭、有不法資金進出等情形，須將老翁送辦，傳喚老翁即刻前往潮州警分局到案說明。

詐團還對老翁進行「反詐騙宣導」，表示「如有詐騙集團佯稱要你視訊或電話做筆錄，就一定是詐騙，做筆錄一定要到警察機關現場才是真的」，要求老翁立即前往潮州分局做筆錄；老翁因此誤信對方為「真警察」，表示自己獨居行動不便，無法立即前往屏東。

詐團以嚴厲語氣要求老翁必須在當天前往，否則將直接移送法辦，在老翁苦苦哀求下，假員警「態度軟化」，表示「看在你年事已高、行動不便，雖然按規定不能電話做筆錄，但我們為您破例一次」，接下來用「電話做筆錄」方式，引導老翁因涉刑事案件，須代管財產，要求老翁轉出帳戶頭內三千七百萬餘元。

與定居美國女兒通電話才知遇詐

詐團發現老翁獨居無助，食髓知味，再度以假檢察官身分致電老翁，要求老翁交出名下不動產作抵押，老翁因深信對他「破例禮遇」的公務機關，交出清水區透天的不動產進行質押，貸款一千萬餘元再交給詐團監管，直到與定居美國的女兒通話才驚覺遭詐，報警處理。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

