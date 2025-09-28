休學前就受虐 同學曾勸：要不要通報社會局？

陳父（右）涉有不作為的責任，諭知十萬元交保。（資料照）

擔心「只會讓媽媽更生氣」 根本不敢反抗

台中市大甲區一處集合式住宅，一間原本為長輩準備的「孝親房」，卻淪為廿一歲陳姓女子的禁閉牢籠！本月廿五日陳女被發現陳屍房中，疑被母親長期拘禁、遭到飢餓懲罰致死；陳女的高中同學回憶，她休學前就飽受虐待，曾勸她：「要不要通報社會局？」被拒，最後竟被拘禁至活活餓死，讓人心酸。

據了解，陳女三年前被詹姓母親強迫休學，之後便被囚禁在家中一樓的孝親房，窗戶全部封死、手機遭沒收，外界完全無法知道她的情況。詹女訂下嚴苛作息，要求女兒定時讀書、運動，若測驗不及格或表現不如預期，就加以打罵，甚至剝奪進食，導致陳女長期營養不良，身體日益虛弱。

住校生活費 一週只有一百元

陳女的一名高中同學上網路發文悼念，揭露她早有受虐跡象。

同學指出，她一週生活費僅一百元，用品全部都是姊姊用剩的，常靠同學資助買餐，連床墊也是室友送的，學校福利社阿姨更讓她透過打掃換取早餐。

寒暑假後返校 總是更瘦

同學還稱，她在家被要求長時間刷廁所，雙腳泡水過久導致香港腳，拖鞋不合腳也只能忍受，寒暑假結束返校後，總是更為消瘦；有同學在陳女休學前，勸她通報社會局，但她擔心「只會讓媽媽更生氣」，根本不敢反抗。

昨天該校排球隊員至大甲參加永信杯排球賽，有隊員表示，校園陸續有人議論此事，多數學生都知道是多年前曾就讀該校的學姊，對此憾事感到不捨、惋惜。

