窗戶封死 5坪密室關3年亡…虎媽連房門都不准女兒踏出

陳父（右）列為被告交保，長女（左）在外縣市求學。（記者許國楨攝）

21歲女長期遭母不當管教

台中市大甲區一處集合式住宅，廿五日驚爆廿一歲陳姓女子被母親關在家中死亡的駭人命案，檢警進一步追查發現，身形枯瘦如骷髏的陳女，疑長期遭詹姓母親不當管教及控制飲食，拘禁在僅五坪大的房間長達三年，期間從未出過家門，一直被鎖在房內直至喪命；目前詹女已被羈押禁見，陳父獲十萬元交保，全案持續偵辦中。

自學考題若未達標 就不供餐

據調查，詹女僅高中畢業，卻自認能勝任「在家教育」，二〇二二年，她強迫當時就讀高二的次女休學，在家實施「魔鬼式教育」，規定次女幾點讀書、運動、吃飯，全由自己掌控；考題若未達標，不是拳腳伺候，就是直接剝奪餐食，甚至一天只給一餐，藉此讓女兒因飢餓而完全服從，製造其被需求的感覺，同時滿足其被依賴的強烈控制慾。

請繼續往下閱讀...

沒手機、不准外出 慘過坐牢

更令人髮指的是，詹女禁錮女兒的房間雖有衛浴，但窗戶遭密封，不給手機、也不准外出，宛如住在不見日的人間牢籠，三年來陳女幾乎未踏出房門，更遑論是家門。鄰居表示，已經很久沒見過詹女的次女，沒想到是被其母親關到死。

陳女長期營養不良、骨瘦如柴，父親雖然看不下去，卻因妻子性格強勢，只要替女兒說話便遭飆罵，因而選擇隱忍，直到近日他察覺妻子整理女兒物品有異，廿五日更聞到房間傳出惡臭，破門才發現女兒已死亡多時。

警方到場調查，訊問詹女，她辯稱僅是「嚴格管教」，但檢方認定犯罪情節惡劣，聲押禁見獲准，陳父則涉有不作為的責任，諭知十萬元交保。不少鄰居得知很久沒見到陳女的原因後，直呼「原來她被關三年、完全沒見過人影」，對其遭害死亡，感到難以置信。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法