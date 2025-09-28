為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    窗戶封死 5坪密室關3年亡…虎媽連房門都不准女兒踏出

    2025/09/28 05:30 記者許國楨／台中報導
    陳父（右）列為被告交保，長女（左）在外縣市求學。（記者許國楨攝）

    陳父（右）列為被告交保，長女（左）在外縣市求學。（記者許國楨攝）

    21歲女長期遭母不當管教

    台中市大甲區一處集合式住宅，廿五日驚爆廿一歲陳姓女子被母親關在家中死亡的駭人命案，檢警進一步追查發現，身形枯瘦如骷髏的陳女，疑長期遭詹姓母親不當管教及控制飲食，拘禁在僅五坪大的房間長達三年，期間從未出過家門，一直被鎖在房內直至喪命；目前詹女已被羈押禁見，陳父獲十萬元交保，全案持續偵辦中。

    自學考題若未達標 就不供餐

    據調查，詹女僅高中畢業，卻自認能勝任「在家教育」，二〇二二年，她強迫當時就讀高二的次女休學，在家實施「魔鬼式教育」，規定次女幾點讀書、運動、吃飯，全由自己掌控；考題若未達標，不是拳腳伺候，就是直接剝奪餐食，甚至一天只給一餐，藉此讓女兒因飢餓而完全服從，製造其被需求的感覺，同時滿足其被依賴的強烈控制慾。

    沒手機、不准外出 慘過坐牢

    更令人髮指的是，詹女禁錮女兒的房間雖有衛浴，但窗戶遭密封，不給手機、也不准外出，宛如住在不見日的人間牢籠，三年來陳女幾乎未踏出房門，更遑論是家門。鄰居表示，已經很久沒見過詹女的次女，沒想到是被其母親關到死。

    陳女長期營養不良、骨瘦如柴，父親雖然看不下去，卻因妻子性格強勢，只要替女兒說話便遭飆罵，因而選擇隱忍，直到近日他察覺妻子整理女兒物品有異，廿五日更聞到房間傳出惡臭，破門才發現女兒已死亡多時。

    警方到場調查，訊問詹女，她辯稱僅是「嚴格管教」，但檢方認定犯罪情節惡劣，聲押禁見獲准，陳父則涉有不作為的責任，諭知十萬元交保。不少鄰居得知很久沒見到陳女的原因後，直呼「原來她被關三年、完全沒見過人影」，對其遭害死亡，感到難以置信。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播