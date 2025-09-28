為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    別以為學生是護身符…律師：關鍵是賠償彌補過錯

    2025/09/28 05:30 記者顏宏駿／彰化報導
    李姓大學生九年前墮落當車手，與共犯盜領兩名被害人共二七〇萬元，他賠償二人共廿八萬元和解，法官援用刑法「犯罪情狀顯可憫恕」條文輕判徒刑七月，再以讓他繼續升學等由宣告緩刑三年，免除入獄。但隨著詐欺犯罪猖獗，加上社會普遍認為法院太過輕縱車手，現今不少法官已不輕易憫恕車手，即使是學生打出「想完成學業」等勵志牌，也逐漸無效，法官減刑或宣告緩刑，關鍵在於是否賠償被害人，是否有彌補過錯的具體行動。

    前彰化地檢署檢察官、執業律師鄭智文說，詐欺是非告訴乃論之罪，即使被害人不追究，檢察官仍應主動偵辦，至於觸犯詐欺罪，應如何爭取輕判？他指出，關鍵是犯後態度。

    鄭智文說，犯後態度佳的首要條件，是要坦承犯行，若能跟被害人和解，就可能獲得輕判；他舉藍生在新北市向被害人行騙一百萬元被捕之例，藍生沒有犯罪獲利，雖坦承犯行，仍被新北地院判刑八月，關鍵在於藍生對被害人「未表現出道歉的誠意」，藍生後來上訴高等法院，除了向被害人道歉、賠償（金額不詳）而和解外，還報警抓慫恿他繼續當車手的車手頭，在法官看來，這些是誠心彌補過錯的表現，因此減刑改判六月。

    鄭智文強調，時代變了，以前詐騙犯罪還不猖獗時，學生犯詐欺案通常會獲法官施恩，讀書「勵志牌」很容易獲得法官憐憫，達到減刑之效，但現在詐騙盛行，大學生、甚至高中生當車手的情況愈來愈多，「勵志牌」已難獲得多數法官同情，學生想要獲輕判或緩刑，只有誠心與對方和解，賠償彌補自己過錯。

