車手考上國立大學 打勵志牌求輕判仍判關

藍姓學生把三十萬現金拿到高鐵彰化站前的垃圾桶丟棄，被詐團上游拿走。 （模擬示意圖，記者顏宏駿攝）

藍姓專科學生去年暑假加入詐欺集團當車手，流竄北部、中部取款，在新北市向被害人拿取一百萬元時被捕收押，學業中斷，他交保後洗心革面，報警抓到慫恿他重操舊業的車手頭，還發憤考取國立大學，不過彰化地院審理時，法官質疑他沒有彌補過錯的誠意，雖與被害人以卅萬元和解，卻沒依約付錢，將他判刑十一月併科罰金三萬元，且不宣告緩刑。

車手頭要他操舊業 報警逮人

判決指出，藍生原是職業軍人，退伍後考取專科學校，去年就讀專校期間，暑期七月間在彰化縣假冒投資公司營業員，向顏姓被害人詐得卅萬元；八月一日向台中市陳姓男子詐得卅五萬餘元；八月十二日於新北市板橋區向林姓被害人詐得廿萬元；同日中午於新北市中和區向張姓男子收取一百萬元時，當場被逮，法官裁定羈押。

藍男詐得廿萬元部分，被新北地院法官依共同詐欺取財罪判刑一年六月；另一件詐取一百萬元部分，新北地院依共同詐欺取財未遂罪判刑八月。

和解沒依約付錢 法官不准緩刑

藍生上訴二審，強調已與張姓男子和解，他交保之後，去年底接獲兩名車手頭來電，拉攏他繼續當車手，他立刻報警抓人，依此聲明減刑及宣告緩刑，不過高等法院認為，藍生雖有悔意，犯後態度良好，改判六月徒刑，但不宣告緩刑，主要理由是藍生助長詐欺風氣，犯罪情節不輕，且還有其他詐欺案審理中。

台中市部分，他賠償廿五萬元與陳姓男子和解，中院雖輕判六月徒刑，但也不宣告緩刑。彰化縣部分，彰化地院審理時，藍生拿出國立大學進修部學士班的錄取通知書，請求輕判讓他完成學業，法官卻認為，藍生不只當車手，還偽刻印章與偽造收據，分擔其他行騙工作，且雖承諾賠償被害人卅萬元，卻沒依約付錢，難以認定有彌補被害人誠意，據此判刑十一月併科罰金三萬元，亦不宣告緩刑，可上訴。

