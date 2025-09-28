詐騙受害 今年已5千多人逾2次

刑事警察局統計，今年已超過5千人、近5%的詐騙案件，被害人報案2次以上，假投資、假交友（先交友，再投資詐財）及網路購物詐騙，易發生被害人重複受害情形。（記者劉慶侯翻攝）

詐騙集團話術多，導致許多民眾在第一次受害報案後，再次掉入詐騙陷阱。刑事警察局統計，今年已超過五千人、近五％的詐騙案件，被害人報案二次以上，其中前三名詐騙手法分別為假投資、假交友（先交友，再投資詐財）及網路購物詐騙，顯示此三類手法較易發生被害人重複受害情形。

穩賺不賠…7旬婦痛失2千萬

刑事局表示，北部一名七旬林姓婦人，在網路社團看到有人教導股票投資，遂加入LINE投資群組，之後該群組成員遊說其投入資金，聲稱穩賺不賠下，依指示投入金錢，但當她獲利後欲提領出金時，遲遲無法拿回，才驚覺遭詐，向警方報案。

未料事隔四個月後，林婦在網路上遇到另一個詐騙集團，以不同的投資方案誘騙，竟再度受害，累計損失二千多萬元。

上網尋愛…遊說投資錢追不回

假交友部分，中部一名年約五十歲的陳姓男子，想透過交友軟體尋覓真愛，與多名對象保持互動往來，其中三人以「共同打造美好未來」為由，遊說其投入虛擬貨幣及股票投資，男子也是直到無法提領獲利時，才驚覺受騙。

住南部的四十歲陳姓男子，欲透過網路社團購買熱門演唱會門票，遭詐團以「朋友臨時失約無法出席，手上有多出來的門票」為由，要求陳男須預付款項，再現場面交門票，陳男滿心期待抵達演唱會現場，對方竟然不讀不回，苦尋無果後只能落寞離開；數月後，陳男要買其他歌手的演唱會門票，又遭遇相同手法的詐騙，上當失金。

