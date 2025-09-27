為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    實戰演練 士官遭雲豹甲車撞傷送加護

    2025/09/27 05:30 記者廖雪茹／新竹報導
    陸軍第六軍團關渡地區指揮部聯兵營，廿五日下午在新竹縣湖口的陸軍北測中心執行實戰演練時發生意外。（記者廖雪茹攝）

    陸軍第六軍團關渡地區指揮部聯兵營，廿五日下午在新竹縣湖口的陸軍北測中心執行實戰演練時發生意外。（記者廖雪茹攝）

    陸軍第六軍團關渡地區指揮部聯兵營，前天下午在新竹縣湖口的陸軍北測中心執行實戰演練時發生意外！六軍團表示，一輛雲豹八輪甲車正在調整戰術位置、準備迴轉時，不慎撞傷站在左前方的廿三歲李姓士官，經送往竹北東元醫院檢查，發現脾臟、腎臟撕裂傷等部分臟器受損，隨即轉送三軍總醫院，已完成手術治療，目前在加護病房觀察中。

    陸軍第六軍團發言人謝勇維少將表示，雲豹甲車可乘坐九人，包含車長和駕駛，演練時該車乘坐六人；意外發生當下，車長站在前方指揮，李姓士官站在甲車左前方，另有三名士兵站在右側，可能是周邊雜草很高，遮蔽視線釀禍。

    六軍團聲明，李姓士官廿五日於陸軍部隊訓練北區聯合測考中心基地訓練期間，在執行城鎮防禦及反空機降作戰演練時，擔任警戒部隊，疑遭八輪甲車不慎撞傷，單位立即將他送往竹北東元醫院，之後轉送三軍總醫院，昨天凌晨完成手術治療，生命徵象穩定。

    謝勇維指出，當天下午三點五十分演練期間調整戰術位置，當時該輛雲豹甲車正準備迴轉，駕駛疑因視差，不慎撞到站在左前方的李姓士官，造成李當場跌傷，送醫檢查發現內臟多處破裂，胸腔、腹腔大量出血，傍晚緊急轉送三總開刀。確切的意外發生過程和原因，正由內部調查釐清。

    據悉，李姓士官是在廿五日下午四點四十五分送到東元醫院，醫師初步診療右側氣血胸、橫膈破裂、脾臟、腎臟撕裂傷，已插胸管及輸血，六點十五分轉送內湖三總。

    六軍團指出，事發後立即責派高階幹部全程協處，並主動聯繫家屬，同時協調院方予以最佳醫療照護；司令部已成立專案小組介入調查，並援引為案例，強化訓練及安全防險作為，維護訓練安全。

