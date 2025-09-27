竹檢與產官研界簽詐欺預警中心MOU

新竹產官研界攜手合作成立新竹詐欺預警中心。（新竹地檢署提供）

新竹科學園區是台灣的科技心臟，半導體與高科技產業舉世矚目，被譽為「護國群山」的基石；但近年詐騙集團頻頻鎖定竹科，使工程師與主管蒙受重大財產損失，更嚴重動搖產業信任與國家競爭力。新竹地檢署昨天攜手竹科管理局、工業技術研究院、台灣科學園區科學工業同業公會跨域合作，共同簽立「詐欺預警中心MOU」。

簽署儀式昨天上午在新竹地檢署舉行，代理檢察長姜貴昌、竹科管理局局長胡世民、工研院法務長王鵬瑜及園區同業公會理事長李金恭代表簽立完成，法務部常務次長黃謀信、高檢署檢察長張斗輝等人也出席。

請繼續往下閱讀...

黃謀信表示，詐欺犯罪已是國安等級課題，行政院推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領二．〇」已在原有「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」四大架構之外，新增「防詐」面向；新竹地檢署首創的跨領域合作模式，正是呼應國家全民防詐政策的最佳實踐。

新竹地檢署預警中心召集人、主任檢察官黃振倫表示，MOU合作模式首先是建立「企業回報與通報管道」，讓企業第一時間發現並回報可疑案例（如異常匯款、假網站、假投資群組），由檢警即時啟動偵辦與攔阻，追緝不法金流。其次是推動「識詐教育全面化」，除防詐短片，另規劃專屬教材，將防詐教育納入企業ESG治理與內部考核指標。

第三是建立資訊共享與數據分析平台，地檢署每季召開詐欺預警中心會議，彙整園區被害案例、可疑網址、假投資群組等資訊，即時預警資訊由公會推廣至各科技公司，提高風險意識；同時要落實加強「金融阻斷與預警中心」功能，加強既有的可疑金融帳戶預警中心功能。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法