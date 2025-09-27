為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    詐團鎖定高資產理工宅 新竹被害人密度冠全國

    2025/09/27 05:30 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹地檢署攜手竹科管理局、工研院、台灣科學園區科學工業同業公會跨域合作，共同簽立「詐欺預警中心MOU」。 （記者廖雪茹攝）

    新竹地檢署攜手竹科管理局、工研院、台灣科學園區科學工業同業公會跨域合作，共同簽立「詐欺預警中心MOU」。 （記者廖雪茹攝）

    過度自信不會被騙 缺病識感

    為什麼從事科技業的高知識分子也會受騙？新竹地檢署預警中心召集人、主任檢察官黃振倫表示，深入分析案例可發現，竹科工程師或主管學歷高、有自信，收入優渥且生活單純；然而，詐騙集團宛如精準的釣手，祭出高報酬、財富自由等不同話術的誘餌後，讓不少科技人因而上當，更可能因過度自信不會被騙下繼續加碼，「無病識感」最危險。

    遭詐金額遠超過雙北等六都

    黃振倫指出，據統計，新竹地區遭詐欺金額遠超過雙北等六都。詐欺案件，每十萬人每月平均案件數達一百五十件以上，全國最密集。二〇二四到二〇二五年間，單月財產損失金額最高破二．二億元，顯見高資產族群高度受害。

    黃振倫分析，高知識者對自己判斷力有信心，反而不易求證，因此一旦遇到自己不熟的領域（如虛擬貨幣、金融操作、法律流程），易認為自己也懂得；他舉詐騙話術示例「我們這是區塊鏈投資，可能不懂，但你這種層級的人才適合這種項目」。對於自信與知識盲點並存的解方，就是多問一個人、多一分保護，不熟就查證，不懂就問。

    此外，他認為科技人若害怕被外界認為自己也會被騙，常會選擇獨自處理、不願求助。詐騙手法常用「高端社群」包裝，讓被害人認為「能加入是種肯定」，對方話語中帶有尊重、讚賞，如「你是精英才能加入」，更易墜入情緒設計，實則反詐無關智商，只關人性，勇敢求助反而顯現智慧。

    黃振倫說，工程師或主管學歷高，但經常生活圈小，缺乏實務及生活經驗，書讀得多不代表了解詐騙現場實況與黑市運作，對司法、金融、虛擬貨幣等領域認知僅止於理論，容易被話術牽著走。就有博士級投資者遭遇「假幣商App」詐騙，誤信對方展示「區塊鏈紀錄」的案例。

