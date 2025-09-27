全國緝毒 嚇!平均每天抓到44件毒駕

刑事局引進的美製「唾液毒品快篩」。（記者邱俊福攝）

專案查獲878件 將持續至年底

刑事警察局毒品查緝中心因應吸食毒品後駕車案件日益嚴重，已造成多起民眾及執法員警傷亡，更成為街頭的不定時炸彈，本月間展開為期約三週的「全國同步加強查緝毒駕及依托咪酯類毒品專案」行動，統計共查獲依托咪酯類毒品（喪屍煙彈）案一一一一件、嫌犯一二六九人，毒煙彈三二五〇顆，毒煙油及粉末五十二點二公斤及不法所得五四七萬多元；全國同步實施高密度臨檢、路檢行動，共查獲毒駕案件達八七八件，平均每日查獲四十四件，高密度查緝毒駕專案行動將持續到年底為止。

同時，毒緝中心因應毒駕，近期參考歐、美、澳等先進國家作法，引進美製「唾液毒品快篩」，可驗出依托咪酯等七種毒品，目前已在台北市警局四個分局試辦中，待修法納入為交通的執法工具後，可立即投入警方線上執法。

請繼續往下閱讀...

查獲毒煙彈案上千人 引進快篩可驗7毒

毒緝中心表示，目前引進的美製「唾液毒品快篩」有五百劑，又追加招標採購五六〇〇劑，可同時檢測鴉片類、甲基安非他命、四氫大麻酚、Ｋ他命、依托咪酯、4-甲基甲基卡西酮及苯二氮平類等七種毒品，準確率達百分之九十五至九十八，待試辦完，交通部對「違反道路交通管理統一裁罰基準及處理細則」修法，將「唾液毒品快篩」納入交通執法工具後，將全面使用於第一線執法，只要短短三分鐘，即可測出駕駛人是否施用毒品。

如「唾液毒品快篩」呈現陽性毒品反應，可依道路交通管理處罰條例第卅五條相關規定，當場移置保管車輛，即時人車分離並吊扣吊銷駕照，便可立竿見影，大幅減少毒駕持續危害。

刑事局局長周幼偉（大圖右）聽取「全國同步加強查緝毒駕及依托咪酯類毒品專案」行動的成果說明。 （記者邱俊福攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法