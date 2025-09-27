嫌次女功課差 休學自己教／虎媽把親女活活關到死

檢方調查認為，陳父（右）有明顯知情嫌疑，涉妨害自由罪，將他轉列被告，訊後十萬元交保。 （記者許國楨攝）

虎媽收押 父交保限出境

台中市大甲區廿一歲陳姓女子被發現陳屍家中房間，遺體枯瘦脫皮，死亡多日。檢警追查，死者的五十歲詹姓母親涉將她長時間鎖在房內致死，檢方訊後當庭逮捕詹女，依拘禁致死罪聲押禁見獲准；由於死者疑長期營養不良、被活活關到死，已採集腸胃殘餘物進一步鑑驗，以確認其死因。

檢察官昨天上午會同法醫解剖，同時傳喚五十五歲陳父後，認定其知情且涉犯妨害自由罪，也當庭改列被告，諭知十萬元交保及限制出境出海。

夫和長女若插手 一起罵

據了解，陳家的長女在外縣市就學，平日由陳家夫妻與次女居住，陳父在CNC工廠上班，詹女是家管，對兩名女兒管教方式殊異，對功課較差的次女百般刁難；詹女只有高中畢業，卻讓次女高二就休學在家教育，相當嚴厲，動輒打罵，長女跟爸爸若想插手袒護妹妹，就會被詹女飆罵，兩人也無可奈何。外界懷疑詹女有特殊信仰，但警方否認。

高二就休學 在家嚴管教

本月二十五日上午，陳父聞到女兒房間散發強烈異味，與妻子破門進入發現廿一歲次女倒臥床上，屍體乾癟、膚色發黑脫皮，明顯死亡多時；二人到派出所報案，聲稱「才剛發現」，且一度說近日還有看到女兒，但說詞反覆引起警方懷疑。

警方封鎖現場，進而追查得知，詹女將女兒鎖在房內多日，期間送餐敲門沒聽到反應，竟未進一步查看，導致女兒連日未進食，最終疑因此活活餓死。台中地檢署獲報，成立專案小組，由婦幼保護專組黃嘉生主任檢察官與何昌翰檢察官到場蒐證、保全跡證，經相驗，初步認定死者死亡已有數日。

檢方調查認為，詹女涉犯刑法拘禁致死罪，最輕本刑五年以上，嫌疑重大，且有逃亡、湮滅證據及勾串證人之虞，為確保偵審程序聲請羈押禁見，昨上午獲法院裁准；陳父雖在家卻未發現女兒異狀，檢警無法確定是否有共同拘禁行為，但有明顯知情嫌疑，將他轉列被告，訊後諭知十萬元交保。

