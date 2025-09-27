為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    標案涉圖利廠商、不實單據核銷 徐榛蔚愛將 花蓮縣府文化局長吳勁毅起訴

    2025/09/27 05:30 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮縣長徐榛蔚核心幕僚、文化局長吳勁毅涉貪起訴。（資料照）

    花蓮縣長徐榛蔚核心幕僚、文化局長吳勁毅涉貪起訴。（資料照）

    檢廉偵辦花蓮縣長徐榛蔚核心幕僚、文化局長吳勁毅違反貪污治罪條例案，今年五月搜索約談後，認定吳男在將軍府標案、小額採購不實申報案分別圖利廠商和友人，還涉嫌公務車私用，昨以利用職務機會詐領財物、行使登載不實公文、填製不實會計憑證等罪嫌將他起訴，民間好友古女一併起訴。

    檢廉追查，吳男辦理「美崙溪畔日式宿舍群」將軍府工程案，明知二〇二三年三月工程尚未通過檢驗，就以壓力測試、試運轉等名義實際讓廠商營運，圖利廠商約六十三萬元。

    多次找廟婆辨法事 虛報金額

    此外，古姓廟婆經營桃園市平鎮區某宮廟，吳勁毅長年信奉該宮廟，與古女交情匪淺，屢次以文化局發包工程需按照民俗請法師巡視、辦理超渡法會、祭拜地基主及開工、上樑、竣工等儀式為由，自行或指示文化局人員聯繫古女安排法師到場主持法事，將原本五萬到六萬元的法事費用，虛報到八萬、九萬元不等，中間差額作為抵銷古女的債務。

    文化局前年辦理「花蓮菸葉廠園區調查再利用計畫及建物緊急修復統包工程」及「花蓮菸葉廠園區建物緊急修復二期計畫統包工程」施工前祈福祭拜典禮，法師紅包等費用無法核銷，吳指示行政人員找配合廠商製作不實單據，持以向會計單位申請核銷。

    公務車當私家車 還借給友人

    吳男還放著自己的高級轎車不開，無論露營、就醫、上郵局、游泳等私人事務，都開公務車前往，還借給友人使用，檢方認為被告明知非因職務需要不得動用公物，仍意圖為自己不法之利益，依此起訴。

