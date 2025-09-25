調查官余正煌找竹聯幫討債 遭求刑3年半

涉偷查個資找黑幫討債，余正煌遭求刑三年六月。 （資料照）

〔記者吳昇儒／台北報導〕曾控訴前新竹市長林智堅抄襲論文的調查官余正煌與女友范綾玉透過學長侯俊榮介紹，共同投資營業員陳柏銓的金融商品。事後發現受騙，余竟透過關係查詢陳男個資，交給竹聯幫成員幫忙討債。台北地檢署昨偵結，認定余正煌等人涉犯恐嚇取財、個資法等罪，依法提起公訴；余男的部分更具體求處三年六月徒刑。

檢警調查出，證券營業員陳柏銓為了吸金，竟於二〇一八年間向擔任軍職的侯俊榮等人宣稱，有每檔可獲利二％至十％的投資管道，吸引他們投資，侯將訊息分享給在總統府侍衛室服役的學妹范綾玉後，學妹又將訊息告知男友余正煌。余則再轉知給竹聯幫要角陳誌全共同加入，總投資金額高達六千萬餘元。

投資初期，陳柏銓均依約支付紅利，待加碼投資後，卻開始賴帳，甚至偽造匯款單，佯裝有支付獲利。范女等人拿不到錢，將矛頭指向侯俊榮；侯則認為自己也是受害人，便與余、陳二人聯手向陳柏銓討債。

余找經常配合辦案的林姓偵查佐幫忙查詢陳柏銓個資，對方誤認是辦案需求，交付資料。該筆個資則被侯轉交給具黑道背景的陳誌全，由他出面向陳柏銓討債，卻未達到效果，只好找上竹聯幫仁堂明仁會副會長傅胤丞幫忙。

傅男動手毆打陳柏銓後，成功取回一一五萬元，余見到成效後，竟透過天眼系統再查出陳男的其他個資，傅則於二〇二一年十一月間又約出陳柏銓，強迫他交出十萬元後，才讓他離開。陳男擔心再次遭挾，只好離職躲藏。

檢察官認為，余正煌身為調查人員，竟破壞法紀，涉犯個資法、恐嚇取財等罪將他起訴，並建請法院量處三年六月徒刑。而共同犯案的傅、陳、侯等人依恐嚇取財等罪起訴。另陳柏銓非法吸金、偽造匯款申請書等行為，則被依涉犯銀行法、偽造文書罪起訴。

