    首頁　>　社會

    新北樹林1家3口葬火窟／大火高溫上千度 鐵皮屋如奪命鐵棺

    新北市樹林區發生火警，消防人員對鐵皮工廠射水灌救。 （記者徐聖倫翻攝）

    2025/09/25 05:30

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市樹林區西圳街工廠昨凌晨大火，火勢猛烈，消防單位滅火後，在鐵皮工廠火場內發現兩大一小一家三口焦屍，再度引發外界關切民眾棲身鐵皮屋夾層安全隱憂！新北市消防局表示，早在十八年前，消防人員安檢時不僅要求業者在鐵皮工廠設置三件式消防設備，若發現鐵皮屋住人，更要求搬離，未料仍不時傳悲劇。

    新北市消防局指出，鐵皮屋不具防火時效、遇大火瞬間燒熔，且大火高溫上千度，完全沒有避難逃生機會，宛如奪命鐵棺、烤箱，呼籲民眾切勿居住以鐵皮等材質建造的工廠等建築。

    新北市消防局統計，從二〇〇六年底開始，針對轄內違章工廠，改認定為無開口樓層建築，樓地板面積超過一百五十平方公尺（約五十坪），屋主或承租者就必須設置俗稱三件式的室內消防栓、消防專用蓄水池（消防幫浦）、緊急電源（發電機）等必要設備。

    新北市消防局官員透露，工廠屬於公共使用建築，建在農地上的違章工廠幾乎為鐵皮建築，救災及逃生風險俱高，尤其當火載量極大化、火場溫度超過千度，鐵皮遭燒塌釀災，引發救災不確定因素，消防單位坦言，雖依法要求三件式消防設備，但遭遇鐵皮屋火警時，仍常發生重大傷亡。

    新北現有一萬餘戶鐵皮工廠

    新北市消防局有鑑於鐵皮屋夾層火警總是釀成嚴重傷亡，曾於十八年前辦理鐵皮屋安檢專案，發現鐵皮屋夾層若供人居住，除要求增設第二逃生口，若民眾不願搬離，將提報工務局拆除大隊優先拆除，對於新北市現有一萬餘戶鐵皮工廠，持續要求消防安全。

