幼兒園之狼毛畯珅判關28年8月／另猥褻40童 判30年罰5億

2025/09/25 05:30

〔記者張文川／台北報導〕台北市私立培諾米達幼兒園園長之子、教保員毛畯珅，性侵、猥褻六名女童二二四次，已被判廿八年八月徒刑定讞入獄，台北地檢署另案起訴他性侵、猥褻多名女童並拍攝性影像，台北地院昨認定他對四十名女童犯五一〇罪，每罪各量刑八月至十四年徒刑，合併應執行有期徒刑卅年，併科罰金五億元。可上訴。

對40名女童性侵、猥褻、竊錄 犯510罪

合議庭痛批，有被害女童的家長早在二〇二二年底就曾向該幼兒園反映，小孩疑遭毛畯珅性侵害，且前案（性侵猥褻六女童案）已東窗事發、檢警開始調查他的犯行時，毛男仍持續加害本案女童至隔年七月，且偵審期間皆未見真心悔悟，犯後態度欠佳，故予重判卅年。

檢警追查犯行時 毛男持續加害女童

北檢於起訴、追加起訴時認定有四十一名女童受害，北院認定對一名女童的證據不足而判無罪，其餘五一〇罪皆判有罪。多罪有期徒刑合併上限為卅年，毛男本案若依此定讞，合併已定讞的前案極可能達到卅年天花板，可望超越李宗瑞的廿九年十月，成為判刑最久的性侵犯。

毛畯珅恐為刑期最長的性侵犯

判決指出，毛畯珅於二〇二一年九月至二〇二三年七月間，在該幼兒園及托嬰中心內，先後對四十名七歲以下女童施以性剝削、妨害性自主、妨害性隱私罪行，合議庭認定他觸犯二三二次「以強暴或違反意願使兒童被拍攝性影像罪」，其中兩件未遂；「對未滿十四歲女子犯強制猥褻罪」一九一次，「成年人故意對兒童犯無故攝錄性影像、竊錄身體隱私部位罪」八十五件、「無正當理由持有兒童性影像罪」兩件，總共五一〇次犯行。

合議庭審酌毛男家境、學識俱良好，有社工、幼保專業，身為教保員和托育人員，卻利用對女童具有權威的管教地位、得以貼近女童的機會，竟為滿足自身性慾，將女童視為洩慾工具，並將兒童性影像賞作收藏品，犯罪時間將近兩年，對眾多女童和其家庭均造成嚴重創傷。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

