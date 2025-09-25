以車為家 車上疑命案第一現場

張嫌駕車丟包前妻畫面曝光。（民眾提供）

2025/09/25 05:30

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市大雅區廿三日驚傳命案，陳姓女子遭家暴張姓前夫丟包騎樓死亡，據了解，張嫌與陳女皆有毒品前科，且長期無業，陳女雖聲請家暴保護令，二人卻以車為家，警方懷疑車上疑為命案第一現場。

警方調查，張嫌前一段婚姻，育有一名孩子，與大他三歲同樣有毒癮的陳女再婚後，第二段婚姻也是以離婚收場，兩人長期無業，是大雅警方毒品列管人口，尤其張嫌有多項毒品與家暴前科，是鄰里眼中「藥仔組」，兩人離婚後仍有往來，近日張嫌再度找上陳女，卻發生不幸。

張嫌疑似家暴陳女後，發現陳女失去生命跡象，竟開車將她載到住家旁的一戶無人居住的民宅騎樓丟包，隨後打電話通知爸爸處理善後，荒唐棄屍行徑引起街坊議論，鄰居坦言並不意外。

張男曾就診時 暴打醫師

鄰居指出，張嫌的阿公與父親都有正當職業，家境算不錯，但他卻不學好，脾氣極差，他極愛改裝車輛，有多部改裝車，白天不見人影，夜間引擎聲擾人清夢，曾經賣爛車詐財，前幾年到住家附近的清泉醫院看診，卻不滿醫師處置，當場暴打醫師，遭移送偵辦，是地方的頭痛人物。如今鬧出人命，棄屍的騎樓前方也有人燒金紙祈求安寧。

陳女有對張男聲請家暴保護令，雙方不得見面，但近日雙方卻又往來，並以車為家，車上疑為命案第一現場，張男車上行車紀錄器卻沒有記憶卡，詳細案情有待釐清。

