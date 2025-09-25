將前妻棄屍騎樓 叫老爸善後 家暴男逃外婆家 滑手機看電視

男子張育晨將前妻棄屍騎樓後，找父親收拾善後。（民眾提供） 張嫌父親在命案現場焦急打電話。 （民眾提供）

2025/09/25 05:30

陳女滿身傷 張育晨涉重嫌收押

〔記者陳建志、張軒哲、陳冠備／綜合報導〕台中大雅一名曾遭前夫張育晨家暴的陳姓女子，前天凌晨被發現疑遭毆打後，丟包騎樓死亡，警方獲報，發現死者全身身上傷痕累累，生前最後是和張姓前夫在一起，前天追到彰化逮捕張男，張男否認涉案，但因涉有重嫌，遭法官裁定羈押禁見。

張父喝斥︰要跟警察交代清楚

檢警追查，有毒品前科的卅歲張姓男子，前天和卅三歲陳姓前妻外出，沒多久張男打電話給父親說，前妻身體不適，請父親幫忙叫救護車，張父趕緊外出查看，還喝斥兒子：「不能走，要跟警察交代清楚。」但張男駕車揚長而去。

請繼續往下閱讀...

沒想到張男不但未將前妻送醫，還把前妻丟包在住家旁騎樓，鄰居發現後報案，台中大雅警、消人員到場時，陳女早已死亡，身上有多處瘀傷，疑遭外力介入致死。警方調閱監視器追蹤，趕到彰化縣田尾鄉逮捕張男，在車上發現喪屍煙彈、K他命毒品和吸食器等，當時他因吸毒神智不清。

張男車上有毒品 被逮時神智不清

張男只說前妻生前與人有債務糾紛，對前妻死亡一事避重就輕。因陳女身上沒有開放式傷勢，是否在棄屍前已經死亡，檢警將進一步調查釐清，不排除曾家暴陳女的張男，這次也對前妻動手。檢方排定今天下午解剖，追查陳女確切死因。

據了解，陳男丟包前妻後，躲到彰化田尾的外婆家，不知情的舅舅還買早餐招待他，直到警方上門，才驚覺侄子闖下大禍。張的舅舅透露，張男已逾五年未返家，昨天突然現身，問他為何突然回家卻不發一語，一直沉默地滑手機、看電視。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法