謊稱跨性別女 騙砲側錄24男勒贖／台版紅姐 求刑78年半

台北地檢署昨依違反個人資料保護法、刑法妨害秘密、妨害風化、詐欺、恐嚇取財等罪嫌起訴男子王聖忠，並求刑合計七十八年六月。（資料照）

2025/09/24 05:30

〔記者王定傳／台北報導〕男子王聖忠在網路聊天室謊稱自己是動過變性手術的生理女，趁機側錄至少廿四名男網友裸露視訊畫面，於網路販賣或恐嚇對方贖回；台北地檢署昨依違反個人資料保護法、刑法妨害秘密、妨害風化、詐欺、恐嚇取財等罪嫌起訴王男，並求刑合計七十八年六月。

檢方調查，四十歲王聖忠在聊天室利用「找三角男、找肉壯男」等暱稱，尋找男網友聊天並交換Line、Skype帳號，再以女性頭像謊稱自己是動過變性手術的「生理女」，探尋「約砲」意願。

威脅散布影片勒贖 檢批惡性重大

檢方查出，若有男網友上鉤，王男就會傳送網路搜尋的女性裸露照，以此取信被害者，並於視訊聊天時，要求對方裸露性器或自慰，再趁機以筆電內建螢幕錄影功能，側錄後上傳Google或iCloud雲端空間保存，初查有卅八人遭偷拍、有廿四人已確認身分。

檢警發現，王男除涉誘騙五名男網友匯款合計兩萬五千元性交易款項，還將側錄影片剪輯成「簡短版」目錄影片，透過推特帳號「直男監視器」供網友選購，至少有七名網友花錢購買；另有被害者因識破王男性別，遭王男以散布影片威脅，有人付了廿多萬元贖回影片，王男仍將影像拿去賣掉。

檢方斥責，王男所作所為惡性重大，針對涉竊錄、散布性影像等部分，每罪各求刑三年、詐騙五名男網友性交易款部分各求刑六月，要兩名被害者贖回影像一個既遂求刑兩年、一個未遂求刑一年，至於恐嚇危害安全罪部分各求刑六月。

中國去年也發生一名男子長年男扮女裝，利用網路誘騙男性，並偷拍性愛影片販售牟利，事件曝光後各界驚訝與討論，被稱為「南京紅姐事件」，並衍生「來都來了」等熱門關鍵字；王男同樣在網路男扮女裝行詐欺、偷拍等犯行，但從未與男網友見面。

