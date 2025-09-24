軍方：非膛炸、非鄰兵誤擊 最後一發出事／成功嶺士兵打靶左臉重創 輸2萬CC血搶命中

陸軍十軍團政戰主任鄭傑元少將（右）強調，士兵打靶意外，初步排除槍枝膛炸及鄰兵誤擊可能性。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊、陳建志、歐素美／台中報導〕台中成功嶺廿二日下午發生打靶事故，陸軍十軍團二三四機步旅邵姓義務役二兵，進行射擊訓練時，所持T-九一步槍擊發直接射中邵男臉部，造成左臉嚴重碎裂，十軍團政戰主任鄭傑元少將強調，射擊線上，鄰兵全數打完廿七發子彈，邵兵是最後一位射擊，只剩下最後一發子彈，所持步槍經聯保廠鑑定保持完整，初步排除槍枝膛炸及鄰兵誤擊導致，靶場全程錄影，台中地檢署昨天已指派柯學航檢察官指揮偵辦。

靶場全程錄影 移送檢調查

十軍團強調，前天下午四時許進行一般射擊訓練，射擊線弟兄都已完成臥、跪、立射等完成三種姿勢射擊，根據鄰兵及站在邵兵身後的助教說法，邵兵在立射時還有一發待命射擊，子彈是從邵兵槍管內擊發出來的，是不慎觸發或機械人為等相關因素，需由檢方調查。

邵兵經烏日林新醫院神經外科、整型外科漏夜搶救，昨天凌晨五點轉入加護病房，昨天下午轉送台北三軍總醫院，由於腦部卡進多塊金屬碎片持續大量出血，輸入近兩萬CC血液等於是全身換血，加上左臉近乎全毁，未來將面對漫長復健及心理重建過程。

鄭傑元說，邵兵所持步槍保持完整，若發生膛炸，槍枝槍管及彈藥室會破損，而槍枝在靶場就保持完整，經聯保廠（陸軍聯合保修廠）二度鑑定仍完整，初步排除槍枝膛炸及鄰兵誤擊導致，靶場全程錄影，相關畫面及槍枝都移送台中地檢調查。

邵兵傷勢方面，烏日林新醫院進行開腦手術，發現左臉傷口深達顱底，但並未發現彈殼，整形外科主任魏經岳說，患者左臉傷口從口腔上顎，上顎骨、犬骨、眼眶骨「骨頭及軟組織全部不見」，直接進到顱底，傷口外觀直接可見顱底，子彈沒有穿透後腦。

十軍團說，邵兵是今年六月入伍、八月撥交二三四機步旅，事發後，邵兵父母前晚趕到醫院，希望儘快釐清真相，而邵父及阿公漏夜守在病房外，對於兒子入伍不到半年就發生意外，感到痛不欲生。

