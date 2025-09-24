為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    國賠需證明公務員故意或過失

    最高行於今年2月裁定吳姓車主免扣牌後，交通部於7月通知警政單位暫緩扣牌，引發該期間遭扣車牌車主不滿，提出國賠聲請。（記者吳昇儒翻攝）

    2025/09/24 05:30

    〔記者吳昇儒／台北報導〕依國家賠償法規定，公務員執行職務行使公權力時因故意或過失不法侵害人民自由或權利，或怠於執行職務，致人民自由或權利遭受損害時，可依法聲請賠償。律師房彥輝表示，最高行政法院二月判決酒駕車主免扣牌雖引發熱議，但屬於立法並未完備衍生的狀況，在法規未修正前，公務員依法扣牌未合乎國賠要件，車主恐難求償。

    立法未完備衍生爭議 恐難求償

    房彥輝指出，本次的案例中的吳姓當事人，依照行政訴訟程序請求救濟，最高行政法院是認為在現行法令未完備的情況下，對現行法令規定為解釋，撤銷原本扣牌的處分，不代表法規已經修正。

    因此，在法律規定未修正前，公務員依法扣牌難認定有故意或過失不法侵害人民自由或權利等情形，所以要向國家聲請賠償，較難成立。況且，交通部的修法方向，是無論駕駛人或車輛所有人是否為同一人，只要駕駛有酒駕行為，車輛都要吊扣車牌，以強化遏止酒駕的立法目的。

    法界人士認為，最高行政法院是針對個案作出判決，原先法規並不會因為此判決受到影響，只是做為後續完備法規的參考，該案屬於立法疏漏的問題，公務員只能依法執行扣牌，實務上難以請求國家賠償。

