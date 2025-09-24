最高行裁定：酒駕車主連坐免扣牌／「拖5個月實施」車主要提國賠

最高行於今年2月裁定吳姓車主免扣牌後，交通部於7月通知警政單位暫緩扣牌，引發該期間遭扣車牌車主不滿，提出國賠聲請。（記者吳昇儒翻攝）

2025/09/24 05:30

提訴願免扣牌 二月就判贏

〔記者吳昇儒、蔡昀容／台北報導〕台北市一名吳姓男子開父親的車子酒駕被逮，車牌被扣。吳父認為該法規不合理，上訴到最高行政法院，今年二月，法官判免扣車牌，引發熱議。不過，交通部於同年七月才發函通知警方，針對相同類型案件暫停扣牌。但五個月內，仍有多名車主遭扣牌。這些車主認為，法規有瑕疵害自己無法用車，決定聲請國賠。

這段期間被扣牌的車主認為，既然最高行政法院已有判決，交通部應及時處理，卻拖了五個月才發函給警政單位，暫緩實施，認為交通部有過失，因此向警政單位調閱相關資料後，聲請國家賠償。

請繼續往下閱讀...

該案的爭議，主要是因二〇二二年三月起，酒駕修法後加重處罰，除加重酒駕累犯者處罰外，當下駕駛車輛的車主也須連坐罰，訂定只要駕駛人有酒駕或酒駕拒測者，車輛的車牌均須吊扣兩年。雖法規原意是要車主幫忙監督駕駛人，但受到影響的車主們認為車子出借後，無法得知對方是否會酒駕，此法規並不合理。

二〇二二年六月三十日深夜，一名吳姓男子駕駛父親名下車輛酒駕被逮，依現行法規吳父的的車牌需要扣牌兩年處分。吳父認為法規並不合理，提出行政訴訟，一審雖被駁回，但仍持續上訴。

交部七月才發函警方實施

最高行政法院最終認定，吳父本身並未酒駕，非規定中明定的處罰對象，且他也無法預知兒子會酒駕，今年二月裁定免扣車牌。判決出爐後，引發熱議，交通部則於今年七月方發函通知警方，遇到相似情形暫緩扣牌。

五個月內多名車主遭扣牌

但二到七月間，仍有車輛因類似狀況被扣牌，這些車主認為，最高行的判決出爐認定該法規並未完備，交通部得知該判決後，應迅速作出因應措施，卻拖了五個月才宣布暫停執法，害自己使用車輛的權益受損，顯有疏失，故提出國賠聲請。

交通部公共運輸及監理司專委趙晉緯表示，當初酒駕吊扣牌照規定的立法本意，並不以駕駛人與所有人同一人為限，最高行政法院二月所作的判決見解與立法院、交通部不同，交通部尊重法院獨立審判結果。

交部：通函前依法扣牌無違誤

不過，趙晉緯說明，為使防制酒駕更完善，近期立法院也進行酒駕相關修法，加嚴酒駕駕駛人罰則，車主若與駕駛不同人，也要連帶受罰，包括處同額罰鍰、吊扣牌照等。

另外，趙晉緯指出，依照法務部函示及大法官解釋精神，已確定的行政處分，不受後續函示的影響，因此在交通部七月通函各處罰機關前，相關權責機關依法所為吊扣車輛牌照的處分並無違誤。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法