    首頁　>　社會

    賣公司4帳戶 已有兩案判全賠1093萬

    南投縣洪姓男子，提供名下兩家公司四本帳戶給詐騙集團，已有兩案判全賠1093萬。（資料照）

    2025/09/23 05:30

    法官斥賣公司帳戶惡性更重大 判刑1年10月

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣洪姓男子提供名下兩家公司四本帳戶給詐騙集團，造成多名被害人共損失三六六二萬餘元，南投地院法官審酌提供公司帳戶比賣個人帳戶惡性重大，以洗錢罪判刑一年十月，併科罰金廿萬元，被害人均提民事求償，已有兩案法官依被騙金額全數判賠，洪男各要賠九十三萬元和一千萬元。

    四十一歲洪姓男子名下各有資訊和環保公司，均各有兩個銀行帳戶，今年六月中旬和七月初，分兩次把存摺和網銀帳密，交給詐騙集團成員，而有不同公司名稱的詐團，即以假投資名義誘人匯入大筆款項，因是公司帳戶會有大額款項進出或交易，金融機構無法透過內部即時監管查覺異狀，因此從七月初到下旬，已有十多人陸續匯款進這四個帳戶，總計被詐騙金額高達三六六二萬餘元。

    十多名被害人發現被詐騙後報案，而洪男自白坦承提供帳戶求減刑，南投地院法官先以洗錢罪判刑一年十個月，併科罰金廿萬元。雖刑法上被害人認為是輕判，但受害者均提告民事求償，其中有兩案本月陸續判決，被詐騙九十三萬元和一千萬元案，法官都判處洪男要各賠九十三萬元和一千萬元，而且要加計五％利息。

    南投地院法官認為，洪男幫助詐欺取財，原告損失與洪男的提供帳戶行為有因果關係，必須負連帶賠償責任，因此原告要求照遭詐騙金額全賠於法有據，須照單全賠。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

