貨車過彎撞3載機車 2死2傷

小貨車翻覆，機車毀損，現場 一片狼藉。 （民眾提供）

2025/09/22 05:30

祖孫三代共乘 阿嬤掉進澄清湖與女騎士母女雙亡

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市鳥松區澄清湖畔昨天發生二死、二傷重大車禍，一輛行駛文前路的小貨車失控衝入對向車道，衝撞騎機車的祖孫三代，小貨車撞到澄清湖護欄後翻覆在路上，機車上的六十一歲潘婦被撞飛掉進澄清湖，機車騎士潘女傷重，母女倆送醫後仍告不治，同機車的三歲姪女骨折搶救中，小貨車郭姓駕駛擦挫傷，警方正調查事故原因。

3歲姪女骨折搶救中

仁武警分局上午十一點獲報，文前路發生自小貨車轉彎擦撞對向騎士的交通事故。經瞭解，廿八歲郭男駕駛小貨車沿文前路（往仁武方向）行駛時，過彎不慎失控，擦撞對向機車卅六歲騎士潘女及同車的六十一歲潘母及三歲姪女（哥哥女兒），小貨車撞上澄清湖護欄側翻，打轉了一百八十度才停止，搭載三人的機車嚴重毀損，車上物品散落一地，一片狼藉。

警方透露，六十一歲潘姓阿嬤坐在機車後座，三歲潘姓女童站在機車踏板上，潘姓阿嬤被撞後掉進澄清湖，一一九救護人員救起已呈OHCA狀態，騎機車的卅六歲潘女全身多處開放性傷口，母女兩人送醫搶救仍告不治；潘姓女童有骨折跡象，手術後轉入加護病房，駕駛貨車的郭男身上有擦挫傷，暫無生命危險。

警方初步排除郭男酒駕、毒駕。郭男向警方供稱，開貨車運送蔬果準備返回公司，行經肇事地點轉彎時，突然偏向到對向車道，自己因驚嚇過度而忘記當時情景。警方初步研判，這起意外是自小貨車過彎失控駛入對向車道導致肇事，詳細肇事原因仍待進一步釐清。

