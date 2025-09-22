為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    涉貪等重大犯罪 24人律師證被廢

    前檢蕭敦仁收賄被廢止律師證，提行政訴訟對法務部求償715萬，敗訴定讞。（資料照）

    2025/09/22 05:30

    〔記者楊國文／台北報導〕法務部為徹底杜絕貪污等重大犯罪的司法官「開後門」轉任律師，影響司法形象，提案修正律師法獲立法院三讀通過施行，已廢止包括前總統陳水扁、有「最貪女檢察官」稱號的前檢察官陳玉珍等廿四人的律師證書，多人提起行政訴訟，除陳水扁尚在更審中，包括陳玉珍、林德盛、蕭敦仁等涉貪前司法官都敗下陣來，當不成律師。

    多人提行政訴訟 陳水扁尚在更審中

    法務部因應律師新法修正，律師資格審查委員會（律審會）二○二一年十一月開會討論，並徵詢全國律師聯合會意見，同年十二月廢止廿四人的律師證書，除前總統陳水扁因龍潭購地案被判刑定讞，其餘遭廢止律師證書者，多為涉貪檢察官、法官。

    被廢止律師證書者，包括陳水扁、王朝震、吳傑人、宋宗儀、林聖霖、邱鎮北、張炳龍、許兆濂、許良虔（更名許睿濬）、廖樁堅、蔡信男、蕭敦仁、羅紀雄、林德盛、詹昭書、陳正達、房阿生、李春地、蔡光治、邱茂榮、陳榮和、陳玉珍、黃隆豐和井天博（更名井樹華）等人。

    據悉，包括陳水扁等多人不服法務部處分，陸續提起行政訴訟，其中涉貪的前高檢署檢察官陳玉珍被北高行判決敗訴，但未上訴而確定；收賄的前法官林德盛、前檢察官蕭敦仁均已敗訴確定。另有多人仍在行政訴訟救濟中。

