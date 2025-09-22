前檢收賄廢止律師證 蕭敦仁敗訴定讞

前檢蕭敦仁收賄被廢止律師證，提行政訴訟對法務部求償715萬，敗訴定讞。（資料照）

2025/09/22 05:30

提行政訴訟 對法務部求償715萬

〔記者楊國文／台北報導〕前雲林地檢署檢察官蕭敦仁因收賄纏訟多年，蕭轉任律師，最終被判刑七年二月徒刑定讞，法務部依據新修正的律師法「被判刑一年以上徒刑確定」等相關規定，廢止其律師證書，不得擔任律師，蕭不服，提起行政訴訟，並對法務部求償七百十五萬元損失；最高行政法院認定法務部處分無誤，判蕭全部敗訴確定。

收賄判刑7年2月定讞

為徹底杜絕貪污司法官等重大犯罪者轉任律師管道，立法院二○一九年十二月十三日三讀通過律師法修正案，第九條第五項即規定，律師於此修正條文施行前，有「受一年有期徒刑以上刑之裁判確定，依其罪名及情節足認有害於律師之信譽者」，法務部應於修正案施行後兩年內廢止證書，新法於二○二○年一月十五日施行。

前雲林地檢署檢察官蕭敦仁一九九六年偵辦林內鄉會賄選時案時收賄廿萬元，換取賄選當事人不起訴處分，全案纏訟多年，審理期間蕭轉任律師，最高法院直到二○○九年十二月將蕭判刑七年二月定讞。

法務部開會審議，徵詢全國律師聯合會意見，認定蕭敦仁因收賄被判刑七年二月定讞，符合新修正的律師法第九條第五項「應廢止律師證書」規定，二○二一年十一月廢止蕭的律師證書，並要求兩週內返還律師證書。

蕭敦仁不服，提起訴願被駁回後，提起行政訴訟，蕭主張，他在一九九八年轉任律師執業，被判刑定讞後，檢方曾將他移付懲戒，律師懲戒委員會（律懲會）曾作成「不付懲戒」決議，法務部以新修正的律師法規定廢止其律師證書，違反「一事不再理」以及信賴保護原則。

另外，他觸犯收賄罪並不妨害律師信譽，法務部不應廢止其律師證書，要求法務部賠償七百十五萬元損失。

台北高等行政法院審理認為，蕭敦仁收賄犯行，符合律師法第九條第五項「廢止律師證書」規定，法務部處分無違誤，判蕭敗訴。蕭不服上訴。最高行政法院認定，法務部處分於法有據，北高行判決無誤，未違反法令，判蕭敗訴確定。

