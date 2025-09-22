自由日日Shoot》5少沒繫安全帶 4慘死 落跑少年 疑闖禍肇逃觸多罪

路口監視器拍下車禍瞬間，自小客車過彎加速失控衝進工地。 （翻攝畫面）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市經國路二段昨凌晨三點多發生一輛載滿五名少年的銀色轎車高速撞進一處建築工地，造成車上四人死亡，初步瞭解，包括疑似肇逃的謝姓少年及四名死者，車上五人都未繫安全帶，又都無照，且在車主疑似不知情的情況下將車開走，超速失控肇事，這群少年無視法律與法規，四條年輕生命逝去，令人嘆息。

昨天第一時間趕到現場的救災人員，發現車上五人都沒有繫安全帶的跡象，使得三人承受高速撞擊，一人甚至被噴飛車外，慘劇證明，無照駕駛加上沒有繫上安全帶的雙重疏失，終究換來血淋淋的教訓。

警方︰5少家長若管好孩子可避免憾事

昨天意外發生後，許多人都納悶，五個少年的家長，難道都不知道孩子在凌晨兩、三點還在外遊蕩不回家嗎？如果可以早點讓孩子回家，是不是就可以避免發生這樣的憾事？

警方表示，家長對於未成年孩子深夜在外嬉戲未加以管束，很容易就出事，孩子一旦觸犯刑案，警方會建請法官裁定，對家長施以親職教育，希望家長做好本分的事，把孩子管好，也等於是保護孩子們。

警方表示，家長應該向孩子們做好充分教育，無照駕駛首先能避免讓經驗與技術不足的人免於上路，是對用路人與駕駛人第一層的保護，而未繫安全帶的處罰，更是希望駕駛人與乘客都能為自己多一層牢靠保護，避免在高速衝撞的情況下，軀體遭拋飛。

車主︰車給孩子開 不清楚誰拿走鑰匙

無照的五少開的豐田VIOS轎車從何而來，車主是否要負起責任？ 警方發案後找到車主鄭姓女子，她說只知道車子給孩子開，但孩子後來將鑰匙給了這群少年，而究竟是哪個人拿走車鑰匙，她兒子也不清楚，這部分的責任最終仍須檢警釐清。

在道交條例第廿一條規定，車主同意讓無駕照的人駕駛，可處六千至一萬兩千元罰鍰，且違規記點一次、吊扣駕照三個月。

車主借車若有過失造成傷亡 恐須賠償

此外民法第一八四條第二項規定，違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負賠償責任，但能證明其行為無過失者，不在此限。如果車主借車的行為具有「過失」，對於造成他人傷亡等損害就必須負起民事賠償責任。

竹市經國路發生4死車禍，消防人員將傷者送醫急救，遭衝撞工地原本是養生館。 （消防局提供） 車禍發生前，幾名少年在居酒屋吃宵夜。 （翻攝畫面） 警方逮捕疑似肇事的15歲少年。 （翻攝畫面）

