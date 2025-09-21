詐團車手4度拒捕 沿路撞7車／警轟22槍 警車當路障擋下

警方表示，郭振宏拒捕時涉多項交通違規，已舉發闖紅燈等45項違規。（中央社）

2025/09/21 05:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕廿七歲水電工郭振宏涉嫌擔任詐騙集團車手，前天在新北市收受假投資虛擬貨幣的詐騙贓款時，遇新北市警三重分局埋伏，竟拒捕高速駕車逃竄，在三重區橫衝直撞，連撞多輛汽、機車，一路上險象環生，警方四度攔停，先後對空、朝輪胎連開廿二槍，最後以警車阻道，才擋下逮人到案，詢後依詐欺、公共危險、妨害公務，違反洗錢防制法等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

45項違規 可罰近30萬

郭男沿路交通違規部分，警方後續檢視秘錄器及監視器影像，依道路交通管理處罰條例規定，共舉發闖紅燈、未打方向燈、逆向、無照駕駛、紅燈右轉、危險駕駛、未禮讓行人等四十五項違規，最高可處廿九萬四千六百元。

請繼續往下閱讀...

警方是接獲一名陳姓婦人報案，表達遭詐團以美國關稅衝擊經濟為由，引誘投資虛擬貨幣，已先後兩次分別交付四十萬元。警方獲知後，指引陳婦設局，以要繼續投資四十七萬元，誘騙對方於前天晚間十時許，在新北市三重區正義北路、龍門路口面交。

警方暗中埋伏，見郭男出面取款，第一度在三重區重陽路與三和路口攔查，但郭男駕車加速衝撞員警逃逸；警方一路緊跟，第二度在三重區正義北路、龍門路口攔阻，郭仍高速逃竄，員警朝空及朝輪胎連開十六槍。

警匪再追逐到三和路三段，郭男衝撞多車拒捕，警方又開六槍，郭男朝重陽路逃逸；警方第四度於重陽路二段巷內使用警車阻道，郭則在撞上警車後，人在車內昏厥，員警一擁而上將他壓制逮捕，查扣一台點鈔機、四十七萬元贓款與金融卡、手機等贓證物。

幸未造成人員受傷

警方清查，郭男亡命駕車逃竄，共撞毀三部轎車及四部機車，幸未造成人員受傷；全案正持續追查詐團同夥。

詐騙集團車手郭振宏拒捕，警方連開22槍，以警車當路障，郭男高速撞車昏厥，被拖下車逮捕。（記者吳仁捷翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法