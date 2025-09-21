為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    乘客作證才能成案 取締機場黃牛 高難度

    航警昨在桃園機場外攔查違規攬客時，特斯拉駕駛拒檢，警連開8槍制止，鋁圈上可見彈孔。（記者劉信德攝）

    航警昨在桃園機場外攔查違規攬客時，特斯拉駕駛拒檢，警連開8槍制止，鋁圈上可見彈孔。（記者劉信德攝）

    2025/09/21 05:30

    〔記者劉信德、邱俊福／綜合報導〕桃園國際機場昨天又發生白牌車不服取締，意圖衝撞逃逸事件，經警方開槍喝止才壓制逮捕。航警表示，春節、清明、端午、中秋連假及暑假期間，皆會編排「肅牛專案」，統計今年一月以來，共取締違反公路法（違法攬客自拉及他人代拉）及裁罰二六六件，違反民航法（航廈內攬客）驅離二四二六件、裁罰一五六件。但黃牛仍然猖獗，難處在於航警必須現場人贓俱獲，方能舉證有收費營利行為，也要乘客願意作證才能成案，但因為多數為外籍旅客，語言不通、擔心影響行程等原因而不願作證，導致成案不易。

    現行「公路法」對白牌車違規經營載客的罰款，最低處台幣十萬元、最高處二五○○萬元，並吊扣車輛牌照及駕駛執照四個月。但由於拒絕稽查取締未有明確處罰規定，因此白牌車駕駛發現警方攔停取締，很多人會選擇加速逃逸，警方無法證明有營業收費行為時，只能依道路交通管理處罰條例裁罰，無法適用公路法的高額罰鍰；也因為白牌車駕駛能逃就逃，警方不容易人贓俱獲，短期內想要解決機場黃牛猖獗的亂象並不容易。

    今年驅離二四二六件

    裁罰僅一五六件

    取締的困難度，可從今年一至八月統計，有攬客動作驅離二四二六件，但有逮到現行犯的僅二六六件，可見一斑。

    這次特斯拉拒檢衝逃、航警開槍的畫面，經旅客錄下後陸續在網路上引發熱議，一名排班司機留言表示，「白牌車是個被美化修飾過的詞」、「非法營業就是會產生一堆問題」，也有民眾留言表示「支持警方合法用槍」。

