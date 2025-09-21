為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    白牌車幫派組織化 建群組分工互掩護

    航空警察局員警20日上午在桃園機場外攔查違規攬客業者時遭駕駛拒檢、衝撞，警方連開8槍制止、無人中彈，於現場壓制逮捕駕駛。（中央社）

    航空警察局員警20日上午在桃園機場外攔查違規攬客業者時遭駕駛拒檢、衝撞，警方連開8槍制止、無人中彈，於現場壓制逮捕駕駛。（中央社）

    2025/09/21 05:30

    〔記者邱俊福、楊心慧／台北報導〕桃園國際機場常見白牌車違規載客亂象，但對違法搶客的駕駛來說，他們自己非但不亂，反而愈來愈組織化、幫派化，甚至形成多股勢力。

    據了解，這些白牌車為躲避航警取締，不少人加入通訊軟體群組，採分工合作方式，一組於機場大廳違法攬客，另有司機於機場附近駕車徘迴，待客人上門時，便約在定點上車，機動性與警覺性極高，相互掩護，讓航警無法輕易以現行犯活逮，需投注更多警力取締。

    航警表示，由白牌司機建立的通訊軟體群組相當多，群組內數十人至上百人皆有，利用分享客源方式佔下這塊市場，但不同群組之間，也不乏出現占地盤、搶地盤情事。攬客方式會有一組人專門在航廈內招攬，群組內其他司機則散布在航廈周遭道路，沒有生意前持續繞行，而攬客的黃牛一發現航警出現，馬上互傳訊息，通知繞行的車輛躲避。

    招攬到客人後，便會和乘客約在附近定點，通知分散在航廈附近的司機，開車前來載客。不過，白牌車之間彼此也會削價競爭，比一般計程車便宜三百至四百元，甚至還幫忙揪客到台北、桃園、新北等分攤車資，藉此吸引客人搭乘。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播