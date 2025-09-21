白牌車幫派組織化 建群組分工互掩護

航空警察局員警20日上午在桃園機場外攔查違規攬客業者時遭駕駛拒檢、衝撞，警方連開8槍制止、無人中彈，於現場壓制逮捕駕駛。（中央社）

2025/09/21 05:30

〔記者邱俊福、楊心慧／台北報導〕桃園國際機場常見白牌車違規載客亂象，但對違法搶客的駕駛來說，他們自己非但不亂，反而愈來愈組織化、幫派化，甚至形成多股勢力。

據了解，這些白牌車為躲避航警取締，不少人加入通訊軟體群組，採分工合作方式，一組於機場大廳違法攬客，另有司機於機場附近駕車徘迴，待客人上門時，便約在定點上車，機動性與警覺性極高，相互掩護，讓航警無法輕易以現行犯活逮，需投注更多警力取締。

請繼續往下閱讀...

航警表示，由白牌司機建立的通訊軟體群組相當多，群組內數十人至上百人皆有，利用分享客源方式佔下這塊市場，但不同群組之間，也不乏出現占地盤、搶地盤情事。攬客方式會有一組人專門在航廈內招攬，群組內其他司機則散布在航廈周遭道路，沒有生意前持續繞行，而攬客的黃牛一發現航警出現，馬上互傳訊息，通知繞行的車輛躲避。

招攬到客人後，便會和乘客約在附近定點，通知分散在航廈附近的司機，開車前來載客。不過，白牌車之間彼此也會削價競爭，比一般計程車便宜三百至四百元，甚至還幫忙揪客到台北、桃園、新北等分攤車資，藉此吸引客人搭乘。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法