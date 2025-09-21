特斯拉駕駛 黑名單42人之1

警方拉起封鎖線進行蒐證調查，並將上銬的蔡嫌帶往現場清點車上財務並貼上封條。（記者劉信德攝）

航廈違規攬客 被取締二次

〔記者邱俊福、鄭景議／台北報導〕昨天駕駛白色特斯拉休旅車，在桃園國際機場違法攬客的蔡姓男子，因拒檢衝撞逃逸落網，被依公共危險罪移送法辦。經查，四十三歲蔡男今年五、六月開始出現在桃園機場的第一航廈與第二航廈違規攬客、載客，已因違規載客被依「公路法」條文的「未申請核准，而經營汽車或電車運輸業者」規定，接連被取締二次，此外，他還有違規停車、併排停車等一般交通違規事件被舉發三件，在昨天惹事前，就已經是被航空警察局納入「 黑名單」列管的注意對象之一。

網友爆料 他喜歡做奇怪的事

航警局表示，因白牌汽車攬客常有搶地盤、占地盤現象，員警巡邏時，都會留意到這些違規攬客的汽車駕駛黃牛，同時也將曾被取締到案的駕駛人等納入名單，加強列管查察，目前被列管的對象共有四十二人，蔡男是其中之一。

白牌車拒檢衝撞事件，昨在網路上引發熱議。PTT八卦版有一名自稱認識該駕駛的網友爆料，指出該駕駛「已經跑好幾次了，前陣子才跟警察吵開單而已，他不是白牌車啦，只是很喜歡做一些奇怪的事情，把自己搞得跟白牌一樣」；網友還說「他會去西門町違規攬客，搞得我們合法的司機被飯店封殺」。

