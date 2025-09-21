為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    違法攬客員警攔查 倒車逃逸女客被甩出 桃機黃牛拒檢衝撞 警開8槍逮人

    桃園國際機場白色特斯拉休旅車違法攬客，拒檢衝撞警逃逸，警方連開8槍，最後壓制逮人。（記者劉信德攝）

    桃園國際機場白色特斯拉休旅車違法攬客，拒檢衝撞警逃逸，警方連開8槍，最後壓制逮人。（記者劉信德攝）

    2025/09/21 05:30

    〔記者劉信德／桃園報導〕桃園國際機場昨天上午出現一輛白色特斯拉休旅車違法攬客，在第一航廈入境大廳旁車道執行白牌車取締勤務的航空警察局保安大隊人員，上前取締時，四十三歲蔡姓男駕駛拒檢，一名香港籍女乘客剛上車、車門還未關上，蔡男就急忙倒車逃逸，不僅企圖撞警，女乘客還被甩出車外受傷，警方見情勢緊急，對特斯拉車胎方向連開八槍，最後壓制逮人。機場入境大廳外傳出槍響，引發不少旅客驚呼。

    入境大廳外槍響 不少旅客驚呼

    桃機監視器畫面顯示，當時特斯拉違規招攬旅客，乘客上車後門尚未關妥，一名員警上前攔查，蔡男竟不顧車門未關，加速規避盤查，期間數度倒車再往前衝，企圖衝撞員警，過程中著黑衣的女乘客被甩出車外，差點遭車輪輾過。

    特斯拉駕駛拖下車 現行犯送辦

    兩名員警見狀拔槍，對特斯拉連開數槍及喝令駕駛下車，駕駛坐在車內不配合，與警僵持許久，最後被拖下車壓制在地時，不斷高喊「警方執法過當」，接著支援警力趕抵。蔡男車輛的車前保桿及輪框均有明顯彈孔，警方依公共危險罪現行犯將人帶走送辦，車輛也拖走。

    被甩出車外受傷的女乘客，當下被熱心民眾移至航廈走廊，她滿臉驚恐癱坐在地，有熱心女子陪同安撫情緒，隨後經初步包紮送往桃園敏盛醫院治療，在急診室觀察半小時後離院。

    警方表示，當時為避免造成乘客更嚴重傷害及保護航廈周遭民眾安全，開槍遏止危害繼續發生。

