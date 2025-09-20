男大生偷260萬 女友的爸將分期還的錢全捐出

法官依竊盜罪將蔣姓男大生判刑八月，緩刑五年，並需提供二四○小時義務勞務並完成三場法治教育課程。（資料照）

搬離女友家前 偷門禁磁扣

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕大學生恩將仇報，恩人告訴他什麼叫大愛！新竹蔣姓男大生先前住在徐姓女友的家中，竟因簽賭運彩積欠一三○萬元債務，潛入女友家竊走徐父放在系統櫃的二六○萬元，事後徐父將蔣男應賠償的百萬和解金化為大愛，指定捐給台灣癌症基金會與家扶基金會，讓蔣男贖罪時也能行善！

法官審理認為，蔣男先前為徐女男友，曾住在新竹市徐家，因徐女準備出國留學而分手，去年九月初蔣男竟於搬離前，竊取徐家感應磁扣，去年十二月十一日深夜，蔣男到徐宅外觀察，發現無人在內，遂持磁扣侵入，竊得徐女上衣一件後離開。

今年三月廿九日凌晨兩點多，蔣男未經許可侵入社區，並以磁扣搭乘電梯至徐家外，發現屋外放置拖鞋，乃迅速離去。

欠一三○萬賭債 起歹念

蔣男因簽賭職業運動積欠一三○萬元債務，遭催索債務甚急，五月八日凌晨侵入徐宅，竊取徐父放在主臥室系統櫃的現金二六○萬元。

徐父發現現金遭竊後報警，警方隨即拘獲蔣男，並在其租屋處扣得徐女上衣與現金一三○萬元。

法官審酌蔣男不思正途獲取財物，漠視他人財產法益而恣意以本案手法侵害他人財產，顯見其法治觀念薄弱，又無故侵入他人住宅內，危害他人居住安全，應予譴責。

女友爸讓他贖罪兼行善

最後徐父以一百萬元與蔣男和解，明訂蔣男償還就學貸款，貸款金額為四十六萬元期間，因每期須償還一萬元就學貸款，期間內按月於每月十日前給付五千元至徐父指定的台灣癌症基金會或家扶基金會。屆時蔣男繳清就學貸款後，按月於每月十日前給付一萬五千元至徐父指定的台灣癌症基金會或家扶基金會。

最後法官依竊盜罪將蔣男判刑八月，緩刑五年，並需提供二四○小時義務勞務並完成三場法治教育課程。

