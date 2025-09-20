為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    北市舊議會地上權案詐貸近5億 金毓泰執行長500萬交保

    金毓泰前經營團隊執行長李瑞章500萬交保。（記者廖振輝攝）

    金毓泰前經營團隊執行長李瑞章500萬交保。（記者廖振輝攝）

    2025/09/20 05:30

    〔記者陳彩玲／台北報導〕營造商金毓泰涉嫌利用台北市議會舊址、新北市林口區新市鎮核心近萬坪地上權等標案，向多家銀行詐貸近五億元。台北地檢署前日發動搜索約談，經漏夜複訊後，昨天凌晨依涉犯銀行法、背信等罪，諭知金毓泰舊團隊執行長李瑞章五百萬元交保，並限制出境、出海。

    另李端章的兒子李聿修五十萬元交保、限制出境出海及住居；設計師陳光同樣五十萬元交保，公司財務主管張素華十萬元交保，其餘二人請回。

    據了解，豪昱營造等公司於二○一七年至二○二○年間，為爭取台北市議會舊址、新北市林口區新市鎮核心近萬坪地上權等案，成立金毓泰等公司，分別向多家銀行申請四十五億、八億及三點九億元貸款額度。

    未料，檢調近日獲報，金毓泰為標案先後向銀行申請貸款，獲得貸款額度後，舊經營團隊疑似使用不實合約、發票、假照片，營造工程如期進行假象，向銀行申請動撥，分別詐得二點八億元、五千多萬元、一點五億元，合計四點八億元。

    台北地檢署前日指揮調查局台北市調查處兵分七路搜索，依涉嫌違反銀行法的詐欺銀行等罪，約談舊團隊執行長李瑞章等六人。豪昱老董廖年毓五年前發生跳票事件後失聯，目前疑躲藏海外。

    位於台北市忠孝西路與中山南路的台北市議會舊址地上權案，其中，「A、E」區基地面積高達二○二五坪的地上權，從前台北市長郝龍斌任內開始歷經五度流標，一直到柯文哲任內將權利金底價從六十億元降為二八點六八億元，才由豪昱營造公司為授權代表的合作聯盟，以投標權利金二八點八八億元得標，並以專案公司「金毓泰」名義完成簽約。

